Qui pour racheter le groupe Humensis ?

« Scor n’est pas bien », lâchait un connaisseur du marché après la communication des résultats de l’entreprise — et dans une moindre mesure, bien que significative — ceux d’Humensis. Le groupe, fruit de la fusion entre les Presses Universitaires de France et Belin, a pour l’heure Frédéric Mériot à sa tête. Or, les rumeurs faisant état de son départ se multiplient, avec une étrange insistance.

Les Echos annonçaient ainsi que pour maintenir Humensis à flot, le propriétaire Denis Kessler, président de Scor, allait renflouer les caisses. Ainsi, 8 millions € de créances seraient convertis en capital, afin de garantir la solvabilité d’Humensis. De fait, lors d’une Assemblée générale mixte du 24 juin, était décidée de la « poursuite d’activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social », apprenait ActuaLitté.

Un DG sur la sellette

Fin novembre, le poste du directeur général, Frédéric Mériot était « en suspens », comme le précisait Les Echos. Et ce, du fait des modifications structurelles imposées à l’entreprise : « Le conseil d’administration d’Humensis propose à l’unanimité le passage d’une structure à conseil d’administration et direction générale à une structure à directoire et conseil de surveillance. Les membres du directoire seront choisis en interne par le conseil de surveillance », indiquait un porte-parole.

Cette fois, c’est la Lettre A qui présente le départ du DG comme acté : responsable de la société depuis janvier 2018, Frédéric Meriot connaîtrait, des « divergences persistantes d’orientation stratégiques ». Un langage particulièrement policé pour expliquer que le président de Scor et le DG d’Humensis ne sont plus du tout en phase.

Le mandat du DG n’avait d’ailleurs été renouvelé que pour une période de six mois — en juin 2022 — et la nouvelle gouvernance prévue est entrée en vigueur à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du 2 décembre. Et de nouvelles nominations au sein du directoire doivent encore intervenir peu avant Noël. Nos confrères vont d’ailleurs jusqu’à avancer que Muriel Beyer, actuellement directrice générale adjointe, pourrait obtenir une promotion…

20 à 30 millions € ?

Récemment encore, François de Varenne, membre du comité exécutif de SCOR responsable des investissements, assurait : « Il ne s’agit pas de pertes, mais d’investissements dans la construction de franchises, comme nous l’avons fait en créant l’éditeur Passés composés ou le magazine “Pour l’Eco”. » Des pertes qui n’en sont pas, mais se chiffreraient à 11 millions € tout de même. Faut-il rassurer pour optimiser la revente ?

« Humensis est le péché mignon de Kessler », relève un observateur. « Mais il coûte cher et il entend sortir par le haut désormais, avec la possibilité d’une cession devenue problématique. Voilà 18 mois, l’entreprise était valorisable autour de 50 millions €. Désormais, vaut-elle encore 20 millions € ? »

Et si personne ne se présente encore officiellement, plusieurs noms circulent déjà — dont celui de Vincent Montagne, PDG de Média Participations. « Il a envisagé Editis à plusieurs reprises — un groupe qui représentait un gros morceau. Avec le rachat de Seuil-La Martinière en 2017, cela compléterait plus encore l’offre éditoriale de son groupe. »

Joint par ActuaLitté, ce dernier assurait n’avoir pas été sollicité et s’interrogeait même sur la volonté de Scor de vendre Humensis. Pour autant, l’intérêt serait là. Nous avons par ailleurs sollicité Scor pour plus de renseignements : l’article sera mis à jour si des réponses nous parviennent.

François de Varenne avait démenti, fin novembre, tout projet de rupture : « Nous démentons les rumeurs de cession et n’avons engagé aucune négociation avec Fimalac ou d’autres parties. Notre investissement a une valeur stratégique à l’heure où le monde de l’édition se prépare à une recomposition totale ces deux-trois prochaines années, avec la cession annoncée d’Editis. »

De fait, si l’estimation oscille entre 20 et 30 millions, officialiser une vente trop hâtivement précipiterait la valeur du groupe éditorial. « Secret de polichinelle », balaye une source. « Dans tous les cas, en regard du montant, cela irait assez vite — et l’on connaîtra certainement le nom du repreneur d’Humensis avant celui d’Editis. »

