Les bibliothèques se mettent en “carte” pour célébrer le hip hop

Le hip hop est né dans le South Bronx, à New York, à la fin des années 1970. Dans la décennie suivante, il s'est répandu dans d'autres zones urbaines des États-Unis, donnant lieu à autant de variations régionales.

Aujourd'hui, les rappeurs et les artistes hip hop sont devenus une force culturelle. Plusieurs d’entre eux ont remporté des Grammy (Speakerboxx/The Love Below d’Outkast en 2004) des Oscars (Lose Yourself d’Eminem pour le film 8 Mile) et autres Pulitzer (pour la première fois en 2019 par Kendrick Lamar pour son album DAMN), saluant leur travail et leur contribution à la culture américaine.

La date d’anniversaire fait référence au 11 août 1973 quand, « lors d'une fête privée dans le sud du Bronx, DJ Kool Herc a modifié, répété et isolé des parties de morceaux à l'aide des disques vinyles, créant l'un des premiers exemples du genre aujourd'hui reconnu », rappelle la Queens Public Library.

De Shirt Kings à Wild Style

Afin de marquer ces décennies d'existence, deux séries de cartes de bibliothèque, en édition limitée, seront diffusées et proposées, pour susciter l'inscription de nouveaux usagers. Pour le réseau du Queens, le design de la carte a été réalisé par Shirt Kings, connu aujourd'hui pour ses pochettes d'albums.

La carte veut refléter la « patte » de l'artiste, tout en rappelant l'importance de « la lecture, de l'écriture, de l'ouverture et du plaisir ».

Pour la NYPL, les artistes Zephyr, Revolt et Sharp se sont inspirés des visuels du film Wild Style (1983), réalisé par Charlie Ahearn, pour créer le recto. Le verso représentera la casette de la bande originale. Ce film, tourné dans le sud du Bronx, est considéré comme le tout premier film hip hop. Y apparaissent certaines figures du genre, dont Fab Five Freddy, The Cold Crush Brothers, Lady Pink ou encore Grandmaster Flash.

Ce choix s'explique également « parce que la cassette authentique de la bande originale fait partie de la riche collection consacrée au hip hop de la NYPL, conservée au sein du Schomburg Center », rappelle la NYPL. Les archives de Fab Five Freddy, graffeur légendaire du mouvement, y ont d'ailleurs fait leur entrée en 2019.

Créer des cartes de bibliothèque est une opération de promotion de la lecture déjà éprouvée. En 2022, le réseau new-yorkais avait célébré de cette manière le 60e anniversaire de la création de Spider-Man (dans Amazing Fantasy #15 en 1962).

La diffusion des cartes s'inscrit dans un plus vaste programme, organisé sur 6 mois à partir de février 2023, et coordonnée par le réseau des bibliothèques du Queens. Une quarantaine d'institutions américaines y ont été associées, afin de garantir l'accès à un maximum d'événements et d'animations.

Crédits photo : Breakreate/Unsplash