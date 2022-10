Pour son 60e anniversaire, Spider-Man prend sa carte de bibliothèque

Le super-héros le plus célèbre de New York, Spider-Man, créé en août 1962 par Stan Lee et Steve Ditko, fête en 2022 les 60 ans de sa première apparition, dans Amazing Fantasy #15. À cette occasion, la New York Public Library, réseau de bibliothèques de la ville de New York, fait état d'un partenariat avec la maison Marvel pour la création d'une carte de bibliothèque en édition limitée.

Cette dernière fait apparaitre le Tisseur, plus fringant que jamais, mais aussi Spider-Gwen et Miles Morales, deux autres super-héros dotés de pouvoirs proches de ceux de Peter Parker/Spider-Man. Divers éléments de communication accompagnent ces cartes d'usager en édition limitée.

Pour que ce partenariat soit encore plus mémorable, Amazing Spider-Man #900, publié en juillet dernier par Marvel, présente une histoire dans laquelle ce même Parker, toujours aussi tête en l'air, a oublié de rendre un paquet de livres à sa bibliothèque de quartier. De grands pouvoirs d'usager impliquent pourtant de grandes responsabilités...

Pas de panique, cependant : depuis plus d'un an, la NYPL a supprimé les amendes sanctionnant les retards, une mesure destinée à faire revenir dans les murs les usagers éloignés. Aussi Parker évite-t-il la facture, ce qui l'arrange plutôt étant donné la radinerie de J. Jonah Jameson... Cette histoire, intitulée « Better Late Than Never » (« Mieux vaut tard que jamais ») a été signée par Daniel Kibblesmith, sur des dessins de David Lopez.

Elle est lisible gratuitement, en anglais, à cette adresse.

La carte sera donnée aux usagers, nouveaux ou fidèles, le 11 octobre, mais les stocks seront limités...