D'Abidjan à Paris, deux salons associés pour les acteurs africains du livre

Le plan d'action pour les deux opérations a été construit autour de deux axes principaux. Le volet professionnel débutera par des ateliers de visioconférence sur une durée de six mois, regroupant des professionnels du livre de toute l'Afrique. Le SILA accueillera un espace dédié aux professionnels, favorisant le réseautage entre les Ivoiriens et les acteurs internationaux. Une formation sera ouverte aux professionnels africains et sera programmée juste avant le SILA.

Se met aussi en branle une volonté manifeste de rapprocher les jeunes de la lecture à travers des actions significatives. Chaque année, une région sera sélectionnée et six bibliothèques seront auditées. Des formations en médiation culturelle permettront aux acteurs locaux d'améliorer leurs compétences. Une exposition sur le livre et ses métiers parcourra le pays et sera accompagnée d'interviews et d'interventions de professionnels ivoiriens du secteur du livre.

Toutes les ressources audio et vidéo seront disponibles en ligne. Un concours de lecture TikTok visera un jeune public pour promouvoir la lecture et créer une dynamique collective. Le prochain SILA (mai 2024) accueillera et mettra en avant ces jeunes lecteurs enthousiastes. Les actions de la première année débuteront à l'automne 2023 pour se terminer durant le SILA. Une nouvelle programmation sera ensuite annoncée pour 2024/2025.

Perspectives internationales

Les objectifs sont, d'une part, de favoriser la mise en relation des professionnels du livre en Afrique, créer des passerelles de dialogue et d'action, dynamiser la structuration et la professionnalisation de certains acteurs, et augmenter la dimension stratégique et professionnelle régionale du SILA.

D'autre part, de permettre une amélioration des compétences des responsables de bibliothèques, sensibiliser et faire entendre la voix des acteurs ivoiriens du livre à travers leurs métiers respectifs, et créer une dynamique autour de la lecture en lien avec les réseaux sociaux.

« Toutes les actions se dérouleront en Côte d'Ivoire et prendront en compte les besoins locaux identifiés. Ce partenariat établit des bases solides de coopération entre nos deux entités et nous œuvrerons ensemble à la diffusion de ces actions », précisent Anges Félix N'Dakpri, du SILA Côte d’Ivoire, et Erick Monjour, du Salon du livre africain.

À LIRE - Ægitna, un agent littéraire au service de la “littérature monde”

Ce projet est soutenu par le programme Accès Culture de l'Institut français et est financé par l'AFD. Il sera mis en œuvre sur une période de trois ans (2024-2027) et a été conçu en collaboration avec Agnès Debiage (ADCF-Africa). En Côte d'Ivoire, d'autres partenaires institutionnels et privés se joindront à ce programme.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0