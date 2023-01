Ægitna, un agent littéraire au service de la “littérature monde

Ce 12 janvier, Ægitna annonce la première liste d'écrivains qu'elle représentera : Stephens Akplogan, Lucy Mushita, Guy Ella, Christian Eboulé, Khalil Diallo, Sami Tchak, Solo Niaré, Carl Pierrecq et Pierre Pascual.

Les pays attestent d'une véritable diversité : Bénin, Mali, Togo, Guinée, Sénégal, Zimbabwe, Haïti, Cameroun, France, Maroc. Des auteurs confirmés pour les uns aussi bien que des primo-romanciers, « dont le talent sera bientôt reconnu », assure Raphaël Thierry, le fondateur.

Agent littéraire depuis 2019, il a créé sa structure à Lyon, début janvier 2023. Chercheur et enseignant spécialisé dans la littérature et les marchés du livre du continent africain, ce docteur en littérature comparée connaît bien la terre de Francis Bebey. Il a ainsi démarré son projet avec un soutien d'acteurs historiques : les éditions Présence africaine, nées il y a plus de 70 ans.

« La littérature-monde est notre objectif »

À ActuaLitté, Raphaël Thierry explique : « Présence africaine, ce sont des écrivains comme Cheick Anta Diop, Aimé Césaire, Mongo Beti, et pour des ouvrages plus récents Rama Salla Dieng, Géraldine Faladé, Khalid Lyamlahy… C’est un grand honneur de défendre des auteurs de cette dimension. » Et d’ajouter : « L’enjeu est de mettre en valeur ces œuvres importantes de la littérature dans le monde. »

Ægitna Literary Agency collabore désormais avec la maison fondée par Alioune Diop dans la négociation des droits étrangers de ses auteurs : « Très concrètement, c’est aller dans des salons internationaux pour présenter les titres de Présence africaine, et de discuter des contrats éventuels avec des éditeurs du monde entier. »

L’agence compte principalement des auteurs africains, afro-descendants, ou liés aux « suds », mais l’agent est formel : « Nous ne voulons pas être une simple agence représentative des auteurs africains, pas en tant que catégorie littéraire. Nous souhaitons défendre des œuvres de qualité, qui appartiennent à la Worldliterature. » Le site d’Ægitna l'affirme d'ailleurs : « La littérature-monde est notre objectif, soit transcender les géographies, les nationalités, les origines, les frontières barbelées, imaginaires ou réelles. Nous croyons en une littérature qui améliore l’humanité. »

Une ambition de « petite forge, d’atelier, à dimension humaine, artisanale », de décanter le regard, « dans un monde qui fait du sens, riche en bibliodiversité ». Raphaël Thierry n’a pas peur de l’exigence dans les auteurs et titres à défendre auprès des éditeurs internationaux – essais ou fiction, qu'importe.

Il ajoute : « Il ne faut pas négliger le travail des agents littéraires pour la circulation des œuvres à travers différents territoires, et ce dans une même langue. Des ouvrages peuvent ainsi être publiés et accessibles à différents lecteurs, spécialement en Afrique. »

Il entend s'appuyer sur les contacts construits au fil des années avec les acteurs littéraires du continent : « En collaborant avec les opérateurs du livre en Afrique et tissant des liens à l’international, de fil en aiguille, j’ai noué des relations avec les écrivains et éditeurs locaux. » C’est à Dakar qu’il rencontre Pierre Astier, fondateur de ce qui est devenu aujourd’hui Astier-Pécher Literary & Film Agency, qui lui propose de collaborer avec lui et Laure Pécher. Il apprend alors ce travail « très singulier ».

Raphaël Thierry estime qu'il s'agit de la plus connectée avec tous les secteurs du monde du livre. Les éditeurs, les auteurs, les distributeurs… Et ce, à l’échelle mondiale. C’est pourquoi il inscrit ce projet « dans la continuité d’un parcours ».

Les agences littéraires

Car le rôle d’agent littéraire est plus que jamais nécessaire, « dans un écosystème où inscrit la surproduction d’oeuvres qui paraissent chaque année » est au coeur des problématiques. Son rôle ? Oeuvrer à « donner une meilleure chance au texte », représenter les intérêts d’un auteur, l’accompagner dans ce cheminement littéraire et lui faire profiter de ses liens avec les éditeurs.

Au quotidien, il faudra amender les contrats, se rendre dans des salons du livre et suivre l’actualité des droits des écrivains. Si ces fonctions prennent de plus en plus d’importance dans le secteur et que beaucoup d’agences ont émergé, le métier est en réalité très ancien. Déjà au milieu du XIXe siècle, Émile Aucante est chargé de représenter les droits d’une certaine George Sand.

Ce socialiste engagé contre Napoléon est forcé de choisir l’exil, avant de revenir ruiné et de prolonger sa carrière sous le giron de Calmann-Lévy. Cette activité se développe particulièrement ensuite en France, à travers des agences internationales qui organisaient des traductions d’œuvres étrangères vers le français.

Des figures comme l’américain William Bradley se sont installées dans le paysage, comme agent littéraire à Paris dans les années 20 pour faciliter la vente des droits français à l’étranger, et inversement. La modernisation, pour ne pas dire démocratisation, est portée par des agents comme François Samuelson dans les années 80, ou un peu plus tard l’agence Astier-Pécher, jusqu’à un écosystème d’agence littéraire de plus en plus fourni, dans lequel on trouve des structures comme Julie Finidori Agency, l’Agence littéraire Lora Fountain ou encore celle montée par Anna Jarota. Et tant d'autres.

Depuis 2011, celui qui a enseigné à l’université de Mannheim durant 5 années, développe et anime également le portail EditAfrica, dédié à « l’actualité, à la recherche et à l’analyse sur les marchés du livre en Afrique ». Dans ce cadre, il a créé le podcast des EditAfrica Sessions en 2019, « qui sera très bientôt relancé », en lien avec les activités de l’Agence Ægitna.

