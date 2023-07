Violences urbaines : quels outils pour la réouverture des services publics ?

Dès le 4 juillet, Emmanuel Macron s'était exprimé devant 250 édiles, réunis à l'Élysée. Il avait esquissé des dispositifs pour aider à la reconstruction des établissements communaux et financer les réparations sur la voirie ou les écoles. « Nous allons présenter une loi d’urgence pour écraser tous les délais, avoir une procédure accélérée pour reconstruire beaucoup plus vite », affirmait-il.

À l'occasion du Conseil de ministres du mercredi 5 juillet, la Première ministre a présenté une communication relative à la réaction de l’État aux violences urbaines, dont un volet concerne la reconstruction.

Rouvrir les services publics

Visés par les violences, les bâtiments institutionnels ont subi d'importants dégâts. De nombreuses bibliothèques et médiathèques ont été dégradées, essuyant parfois des tentatives d'incendie.

Le Gouvernement a condamné avec fermeté les violences faites aux élus comme les atteintes portées aux mairies, écoles, bibliothèques ou postes de police qui sont autant de symboles de la République. – Élizabeth Borne, Première ministre, le 5 juillet 2023

Les préfets seront mis à contribution, indique le gouvernement, avec l'installation de « guichets uniques », dans chaque préfecture, pour guider les élus et les collectivités dans les démarches. Pour accélérer les reconstructions et réparations, la Première ministre rappelle dans une circulaire (accessible en fin d'article) les dispositions existantes pour réduire les délais et les procédures.

Par ailleurs, « les collectivités concernées pourront dès à présent bénéficier d’un soutien financier », indique la communication en Conseil de ministres, sans plus de détails sur les sommes en jeu.

« [L]es derniers verrous juridiques seront levés grâce à l’édiction en urgence de textes dédiés, y compris au niveau législatif », a ajouté Élizabeth Borne, confirmant l'annonce d'une « loi d'urgence » faite par le président de la République, sans précisions supplémentaires.

Signalons le dépôt très récent d'un projet de loi au Sénat, porté par Sophie Primas (Yvelines, Les Républicains), qui aborde justement « la reconstruction des bâtiments et équipements publics endommagés lors des émeutes du mardi 27 juin 2023 et des jours suivants ». Il propose une série de dérogations, mais aussi la possibilité, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les syndicats mixtes, que les dépenses engagées soient, « à titre exceptionnel », intégralement compensées par l'État...

Les commerces accompagnés

Quelques librairies font aussi partie des victimes collatérales des mouvements violents de ces derniers jours. Pour tous les commerces, les assureurs ont été sollicités, afin d’allonger de 5 à 30 jours le délai pour déclarer les sinistres, « ce qu’ils ont accepté », assure le gouvernement. « [U]ne indemnisation rapide de ces derniers, incluant des réductions de franchises pour les commerces indépendants les plus touchés », a également été réclamée.

Dans chaque département, un interlocuteur sera à l'écoute des commerçants, « pour accompagner les commerces et permettre des reports de charges sociales, la modulation du taux d’impôt sur le revenu ainsi qu’à titre exceptionnel pour les commerces les plus en difficulté une annulation de charges sociales et fiscales au cas par cas ».

Enfin, le régime de l'activité partielle, avec les indemnités afférentes, s'ouvre « pour les entreprises victimes de destructions matérielles ou pour lesquelles l’activité est directement affectée par des mesures de police administrative ou des consignes de prudence de la part des préfectures ».

Photographie : voitures brûlées à Brest, le 29 juin 2023 (illustration, Roquex, domaine public)