Émeutes : les libraires solidaires des bibliothèques, “massivement ciblées

De nombreuses villes de France ont assisté à des mouvements de violence collective, consécutifs à la mort de Nahel, 17 ans, tué lors d'un contrôle routier à Nanterre. Depuis le 27 juin, des bibliothèques et médiathèques sont aussi visées, comme à Amiens, Marseille, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Montauban, Neuilly-sur-Marne, Nogent-sur-Oise ou Auby.

D'autres dégradations ont été commises ces derniers jours sur des établissements de lecture publique, notamment à Borny, près de Metz, à Villemur-sur-Tarn, à Clichy-sous-Bois, à Lambézellec, à Reims ou à Croix-de-Neyrat, où la bibliothèque départementale a été visée.

Ce 3 juillet, l'Association des bibliothécaires de a a mis en ligne un formulaire « pour recenser les différentes dégradations de médiathèques subies ces derniers jours ». « L'ABF rassemble par ailleurs outils et informations à mettre en ligne afin d'accompagner et de soutenir les collègues et équipes concernées », ajoute l'organisation professionnelle.

Quelques jours avant les émeutes, l'association avait publié un appel au maintien de la présence des bibliothèques et médiathèques dans des territoires touchés par la violence, sociale ou physique.

L’ABF exprime sa solidarité avec les agents des bibliothèques qui exercent dans des conditions difficiles, et avec les populations empêchées d’accéder de façon décente aux services de lecture publique comme à d’autres. Elle appelle tous les pouvoirs publics concernés à prendre la mesure de ces difficultés et à constituer financièrement, ensemble, de véritables solutions concertées en écartant la solution facile de l’abandon, afin de garantir l’égalité du droit d'accès à ces services. – L'Association des bibliothécaire de France

Le recensement permettra sans doute de plaider la cause des établissements auprès des pouvoirs publics. Dès le 1er juillet dernier, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait exprimé la solidarité du gouvernement avec les commerces touchés par les émeutes, annonçant un « report de paiement de charges sociales ou de charges fiscales ». Il avait aussi demandé aux assurances et aux banques de faire preuve de « compréhension » face aux difficultés, rapporte l'AFP.

« Le livre doit être une solution »

Plusieurs librairies ont aussi été visées par les violences urbaines, relève le Syndicat de la librairie française (SLF), qui évoque des cas à Marseille, Paris, Saint-Étienne, Lens, Grenoble, Lille et Bagnols-sur Cèze, dans un communiqué.

Tout en soulignant les problématiques qui se posent aux propriétaires de ces commerces, le syndicat patronal note qu'« au niveau de l’ensemble de la profession, l’impact de ces mouvements sociaux demeure limité ».

Tel n’est malheureusement pas le cas pour les bibliothèques et les médiathèques qui ont été massivement ciblées. Nous exprimons notre solidarité et notre soutien à l’égard des professionnels de la lecture publique qui réalisent au quotidien un travail remarquable et complémentaire de celui des libraires, au service de l’accès le plus large au livre et à la lecture dans un objectif d’inclusion culturelle, particulièrement à l’égard des jeunes. – Le Syndicat de la librairie française

« Cet engagement de tous pour faire de la lecture une chance, un vecteur d’émancipation et de développement doit se poursuivre et même se renforcer », signale l'organisation, avant de conclure : « Plus que jamais, le livre doit être une solution et non une cible. »

Crédits photo : la médiathèque Croix-Rouge, Reims, le 2 juillet 2023 (G.Garitan, CC BY SA 4.0)