Mort de Nahel : la colère s'étend aussi au secteur du livre

Trois jours après la mort de Nahel, âgé de 17 ans, lors d'un contrôle de police, le 27 juin dernier à Nanterre, la tension ne faiblit pas, avec des heurts recensés dans plusieurs villes de France. Cette nouvelle bavure policière relance le débat sur l'usage de la violence par les forces de l'ordre, au cours des interpellations, mais aussi des divers mouvements sociaux.

Ce jeudi 29 juin, le policier auteur du tir mortel a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. « En l'état des investigations, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies », a souligné le procureur de la République de Nanterre. Les deux agents impliqués ont indiqué « s'être sentis menacés en voyant le conducteur redémarrer », au cours du contrôle, selon l'AFP.

« Pas de justice, pas de paix »

Depuis le décès du jeune homme, marches blanches et expressions de la colère se succèdent. Le contexte de la bavure policière reste à préciser, mais l'Organisations des Nations Unies a invité la France à « se pencher sérieusement sur les problèmes profonds de racisme et de discrimination au sein des forces de l'ordre », selon les termes de la porte-parole du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), Ravina Shamdasani.

Plusieurs acteurs de la chaine du livre ont fait part de leur solidarité avec les manifestants et tous ceux qui demandent justice pour la mort de Nahel. « Pas de justice, pas de paix », commentent ainsi les éditions Libertalia, renvoyant vers un de leurs ouvrages en accès libre, Rengainez, on arrive !, de Mogniss H. Abdallah, « qui nous semble essentiel pour éclairer des décennies de crimes racistes et sécuritaires ».

« La police tue », soulignent pour leur part les Éditions Divergences, en pointant cette fois vers une citation de l'ouvrage collectif Défaire la police, qui réunit les contributions d'Elsa Dorlin, Jérôme Baschet, Serge Quadruppani, le Collectif Matsuda, Irene et Guy Lerouge.

À Nanterre, la librairie El Ghorba mon amour a affiché le dessin de l'auteur de bandes dessinées italien Gianluca Costantini, qui propose en libre accès un certain nombre d'illustrations pour faire part de sa colère et de sa solidarité.

Les bibliothèques, victimes collatérales

Depuis le 27 juin, des émeutes ont lieu dans plusieurs villes de France, occasionnant la destruction de biens matériels et la dégradation d'un certain nombre de bâtiments, plus ou moins symboliques.

Des bibliothèques et médiathèques ont été visées dans certaines villes, notamment la médiathèque d'Étouvie, à Amiens, qui était en construction.

À Marseille, les vitrines de la bibliothèque municipale L’Alcazar ont été brisées dans la nuit du 29 au 30 juin, des dégradations jugées « inacceptables » par le maire de la ville, Benoît Payan.

L'expression de la colère populaire par l'incendie des bibliothèques est un phénomène ancien, mais de plus en plus fréquent, étudié par le sociologue Denis Merklen, auteur d'un ouvrage de référence sur le sujet, Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? (Presses de l’Enssib, 2013).

« J'ai relevé environ 75 incendies de bibliothèques depuis une vingtaine d'années : il y a des moments où l'on en compte beaucoup, lors des émeutes de 2005, par exemple, ou après l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy », nous expliquait-il à ce sujet, en 2018. Le livre du sociologue, qui étudie les contextes sociaux autour de ces événements, invite à s'interroger sur la portée politique de la destruction de la bibliothèque, assez évidente dans le cas de la mort de Nahel.

Les quartiers populaires sont des espaces sociaux traversés par de multiples conflits, que l'on connaît, où se mêlent la racialisation, l'histoire de l'immigration, le chômage ou encore la perception d'un avenir bouché. Dans ce contexte, la bibliothèque pose une pétition de principe qui dit « Laissez-nous à l'extérieur des espaces de conflits », elle se présente comme un havre de paix, mais, de temps en temps, il n'est pas étonnant qu'une des vagues conflictuelles qui touchent les quartiers populaires vienne toucher la bibliothèque pour demander : « Es-tu notre bibliothèque ou la leur ? Qui décide des budgets et des collections ? Est-ce nous, les habitants de notre quartier, ou est-ce vous, qui en tirerez profit ? » – Denis Merklen, en 2018

Rappelons que Victor Hugo, dans un texte publié au sein du recueil L'Année Terrible (1872) et intitulé « À qui la faute ? », s'était interrogé sur l'incendie d'une bibliothèque et sa portée symbolique. Il y soulignait le décalage entre l'indignation des uns et la colère, tout aussi profonde et puissante, des incendiaires.

Photographie : illustration, Département des Yvelines, CC BY-ND 2.0