Murakami vent debout contre la destruction d'un stade centenaire

Haruki Murakami s’est prononcé sans équivoque dans son émission de radio du dimanche, qu’il anime sur Tokyo FM : « Je suis fermement opposé au plan de réaménagement de Jingu Gaien. » Et de développer : « S’il vous plaît, laissez cet agréable parcours de jogging plein de verdure et le charmant stade Jingu tel qu’il est. Une fois que quelque chose est détruit, il ne peut jamais être restauré. »

Pour l’auteur de 1Q84 (trad. Hélène Morita), le Meiji Jingu Gaiden, c'est avant tout des souvenirs et des moments simples et plaisants. Il partage un de ses plaisirs « secrets » : croiser régulièrement une même jolie sportive sans jamais lui parler, mais apprécier sa fugace présence, comme l’a si bien exprimé Baudelaire avec À une passante.

La fin d'une époque

C’est effectivement son parcours de jogging qu’il perdrait dans l’opération, mais aussi son stade de baseball, lui qui est un grand aficionado du sport venu des États-Unis. De plus, le complexe Jingu a été le lieu de naissance de l’écrivain Haruki Murakami. Dans son récit autobiographique, Autoportrait de l’auteur en coureur de fond (trad. Hélène Morita), paru en 2007, il raconte cet après-midi du 1er avril 1978 où le joueur américain des Yakult Swallows, Dave Hilton, a claqué un double.

Sur le chemin du retour, il achète un stylo plume et commence à écrire. Six mois plus tard, son premier roman, Écoute le chant du vent (trad. Hélène Morita), était achevé.

Une fois les travaux prévus terminés, sur plus de 17 hectares, les nouveaux stades seront entourés d’immeubles de bureaux de près de 200 mètres, inscrits dans un complexe commercial. Seront démolis le stade Jingu, quasi centenaire, le stade de rugby voisin utilisé pour les matchs de football lors des Jeux olympiques de Tokyo en 1964, et d’autres sites plus mineurs. Des arbres centenaires seront également retirés de l’historique espace vert de la capitale nippone.

Outre les amoureux du baseball, ce sont les défenseurs de l’environnement et des figures de la société civile qui s’engagent contre le projet de la municipalité.

Le week-end des 24-25 juin, des centaines de personnes se sont rassemblées devant la zone de réaménagement désignée à Tokyo pour protester contre les plans de la ville. La mobilisation perdure depuis plus d’un an à présent, sous l’impulsion d’une Américaine installée au Japon, Rochelle Kopp.

13 ans de travaux

Du côté de la contestation, on met en cause le manque de transparence de l’initiative et de la communication, comme l’absence d’évaluation environnementale adéquate, quand, du côté des autorités, on assure que tout a été longuement étudié...

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, exhorte les entreprises inscrites dans le projet à partager des informations avec le public sur les conditions de ce réaménagement, nous rappelle l'Irish Examiner. 13 années de travaux sont prévues, mais des opérations de construction mineures ont déjà commencé. Une première audience devant le tribunal de Tokyo pour vice de procédure contre la municipalité s’est tenue ce jeudi 29 juin.

Le Meiji Jingu Gaien accueille par ailleurs la Galerie de Peintures Commémorative de l’ère Meiji : une collection de 80 peintures murales dépeignant la vie de l’empereur Meiji et de l’impératrice Shoken. Ces œuvres illustrent leurs rôles dans la modernisation du Japon et l’établissement de relations internationales à cette époque. Quant à l’allée des ginkgos, elle abrite chaque année en novembre un festival dédié.

Le Meiji Jingu Gaien fait partie du sanctuaire Shinto Meiji, mais est géographiquement séparé du sanctuaire principal, se trouvant à environ un kilomètre à l’est.

À LIRE - Les Beatles, à l'origine de la carrière de l'écrivain japonais Haruki Murakami

Haruki Murakami a publié son dernier roman en avril 2023 au Japon, La ville et ses murs incertains. Il paraîtra en France chez Belfond, mais seulement en 2025, a annoncé l'éditeur.

Crédits photo : Domaine public