Les Beatles, à l'origine de la carrière littéraire de l'écrivain japonais Haruki Murakami

Ce compagnonnage est même passé de la littérature à la musique. On peut ainsi découvrir sur YouTube les sélections de l'écrivain pour son émission de radio : les Fab Four, bien sûr, mais pas seulement...

Le roman qui rendit célèbre l'auteur de la trilogie 1Q84 (trad. par Hélène Morita) n'a pas été le seul exemple où le japonais s'est amusé à reprendre le titre d'une chanson des Beatles. Sa nouvelle, Drive My Car, qui a été adaptée par le cinéaste Ryusuke Hamaguchi en 2021, provient également de l'album Rubber Soul des quatre garçons dans le vent. Une nouvelle tirée du recueil Des hommes sans femmes (trad. par Hélène Morita).

Un fan tardif

Les albums des Beatles ont également été une source d'inspiration pour ses romans. En témoigne son récit With the Beatles, publié en traduction anglaise l'an dernier dans The New Yorker. Un texte qui prend place dans le Japon des années 60, lorsque les Beatles étaient l'un des groupes les plus populaires d'Occident, mais également du Japon. Le récit de Murakami présente un narrateur qui, si comme tout le monde, écoute les tubes du groupe anglais qui inondent les radios, n'est pas un fan à proprement dit.

« Je n'ai jamais activement recherché leurs chansons. Pour moi, c'était une écoute passive, de la musique pop sortant des minuscules haut-parleurs de ma radio à transistors Panasonic. En dépit d'être un lycéen, puis un étudiant dans les années 1960 [...] [j]e n'ai pas acheté un seul disque des Beatles. J'étais beaucoup plus dans le jazz et la musique classique. »

Si cette histoire est fictive, elle recoupe néanmoins des remarques de l'auteur japonais dans son émission, Murakami Radio, consacrée aux Beatles. Après une phase d'indifférence, explique-t-il, entre les moments musicaux, il a, dans sa trentaine, reconnu le génie de John, Paul, George et Ringo. Cette révélation musicale se déroula lors d'un séjour en Grèce à l'écoute de leur album de 1968, White Album, « sur bande, dans son Walkman ». Une découverte fondamentale, puisqu'elle aurait poussé à écrire ce qui deviendra Norwegian Wood.

Murakami Radio



À l'origine, l'auteur japonais participait ponctuellement à des émissions de radio sur Tokyo FM, en tant que DJ, avant de créer son émission à part entière, Murakami Radio. Il consacre chacune de ses émissions à un thème musical différent. Les Beatles n'ont ainsi pas l'exclusivité du Murakami homme de radio.

Little Richard, Petula Clark, Rita Lee, ou les Beatles, mais repris par la chanteuse de la Motown Mary Wells, l'émission, diffusée en direct sur le site de streaming vidéo japonais Niconico, permet de découvrir les goûts éclectiques d'Haruki Murakami. Pour ceux qui connaissaient bien le Murakami écrivain, mais pas le mélomane, c'est ici l'occasion...

