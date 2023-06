L'héritage de Jorge Luis Borges attribué à cinq parents éloignés

Jorge Luis Borges avait pour unique héritière l'autrice et traductrice María Kodama, qu'il avait rencontrée en 1975. Elle travaille à ses côtés, participant à l'écriture de Breve antología anglosajona (1978) et Atlas (1984, traduit par Françoise Rosset, Gallimard). Ils se marient en 1986.

Succession vacante

Après le décès de María Kodama, son avocat, Fernando Soto, avait déclenché un processus de succession vacante afin de désigner un administrateur temporaire pour la gestion de l'héritage du couple, notamment les droits sur l'œuvre de Jorge Luis Borges.

Rapidement, cinq neveux et nièces éloignés, descendants de Jorge Kodama — frère de María Kodama —, s'étaient fait connaitre. « Je suis très heureux et cela me rassure que les neveux et nièces de María Kodama se soient présentés comme héritiers dans le dossier de succession. Une nouvelle étape dans la protection de l’œuvre de Borges s’ouvre », assurait alors l'avocat.

Mariana, María Belén, Matías, Martín et María Victoria Kodama héritent donc de l'ensemble des biens du couple, « en leur qualité de légataires universels », a ordonné une cour de Buenos Aires, ce 27 juin, rapporte The Associated Press.

Héritage conséquent

Le détail des possessions du couple n'a bien sûr pas été communiqué, mais il comprend au moins des manuscrits, des dessins originaux, la bibliothèque commune, les distinctions reçues par l'écrivain, ou encore des biens immobiliers, ainsi que les comptes bancaires de María Kodama.

Tous deux morts à 86 ans, Jorge Luis Borges et María Kodama n'ont pas eu d'enfants. Fernando Soto s'est déclaré « surpris de l'existence de neveux et nièces », confessant « que cela était rassurant, car [María Kodama] ne voulait pas que tout revienne à l'État ».

Photographie : Jorge Luis Borges par Grete Stern, 1951, domaine public