Livre : le tarif minimum de frais de port appliqué en octobre 2023

La conclusion de la saga législative autour d'un prix unique des frais de port du livre se profile-t-elle ? Démarrée sous Roselyne Bachelot-Narquin au ministère de la Culture, par le dépôt d'une proposition de loi de la sénatrice Laure Darcos (Les Républicains) en décembre 2020, cette mesure vise à mettre libraires et e-commerces (Amazon et la Fnac en tête) sur un pied d'égalité, pour la vente de livres en ligne.

Équité et libre concurrence

L'objectif déclaré de la proposition était d'« améliorer l’économie du livre et [de] renforcer l’équité entre ses acteurs », et le gouvernement avait rapidement souscrit aux mesures avancées par la sénatrice. Adopté à l'Assemblée et au Sénat, le texte avait fait consensus, malgré un lobbying appuyé de la multinationale américaine, passablement opposée au principe.

La société américaine privilégiait en effet la gratuité de ces frais de livraison, puis la quasi-gratuité (à 0,01 centime €) à partir de 2014. Cet argument commercial contraignit les concurrents, notamment la Fnac, à suivre le même mouvmeent. Or, les libraires indépendants se trouvaient, pour des raisons économiques, dans l'impossibilité d'adopter ce genre de pratique.

La définition du tarif en lui-même avait provoqué des débats : d'un côté, le Syndicat de la librairie française réclamait un prix assez élevé, pour couvrir la totalité des frais, de l'autre, des clients s'inquiétaient d'une facture considérablement plus salée pour leurs achats.

Le gouvernement avait finalement tranché, suivant une proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Le coût sera donc de 3 € par colis de livres d'un montant total de moins de 35 €, et le maintien d'une possible quasi-gratuité (0,01 € minimum, donc) au-delà d'une valeur de 35 € pour l'ensemble des ouvrages envoyés.

L'Europe à l'affût

Restait encore, pour pouvoir appliquer ce tarif minimum des frais de port du livre, à notifier la Commission européenne. Cette dernière avait déjà la législation dans le viseur, considérant qu'elle introduisait une distorsion de concurrence.

« [L]e projet notifié semble porter atteinte à l’objectif de la Loi relative au prix du livre qui a introduit le système de prix fixes, applicable dans les mêmes conditions à tous les vendeurs, quel que soit leur filière de vente », indiquait la Commission dans un courrier, en février 2022.

Parallèlement à la notification s'ouvrait une consultation publique, afin d'informer la Commission européenne des avis des uns et des autres. Les opinions des libraires et ceux d'Amazon s'opposaient, bien entendu, mais d'autres maillons de la chaine du livre avaient fait entendre leurs voix, comme de petites maisons d'édition et des auteurs autopubliés, qui déploraient l'instauration d'un tarif minimum.

Restriction de la libre circulation

Fin février 2023, la Commission européenne rendait son verdict, plutôt cinglant pour la loi visant à renforcer l'équité. « La mise en place de frais minimaux de livraison de 3 EUR, à ajouter au prix moyen des livres vendus en France, devrait entraîner une augmentation significative du prix final que les détaillants, y compris ceux qui constituent des prestataires de services de la société de l’information, seront en mesure d’offrir aux consommateurs potentiels », pointait l'avis circonstancié.

La Commission reprochait à la France de ne pas avoir réalisé d'enquête d'impact avant l'adoption de la loi, et une incapacité à prouver que les mesures sont proportionnées pour atteindre l’objectif fixé par cette même législation. Et l'autorité de fournir quelques suggestions de dispositifs alternatifs, comme la « réduction des tarifs postaux pour les librairies ou [le] soutien à la numérisation des librairies ».

En outre, cette réaction de la Commission repoussait l'adoption de la règle technique suggérée par l'État français au 14 février 2023.

Ce 7 avril, le Journal officiel fait apparaitre un arrêté relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre, qui inscrit véritablement le montant minimal dans la loi sur le prix unique du livre.

Ce tarif minimal est donc le suivant :

– 3 € toutes taxes comprises pour toute commande comprenant un ou plusieurs livres dont la valeur d'achat en livres neufs est inférieure à 35 € toutes taxes comprises ; – plus que 0 € toutes taxes comprises pour toute commande comprenant un ou plusieurs livres neufs dont la valeur d'achat en livres neufs est supérieure ou égale à 35 € toutes taxes comprises.

Ce tarif « s'applique au service de livraison d'une commande quel que soit le nombre de colis composant cette commande ».

Vers une procédure d'infraction ?

Dans son avis, la Commission européenne avait prévenu : en l'absence de modifications ou de nouveaux éléments, la règle technique adoptée par la France conduirait à une procédure d'infraction, pour non-respect du droit de l'Union européenne.

L'hypothèse d'un courrier de Bruxelles, tirant l'oreille de la France, se dessine clairement, avant, en l'absence d'éléments convaincants, l'arrivée d'un avis motivé, puis la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne... En cas d'infraction aux règles communautaires, l'État français risque une amende de plusieurs millions €.

Nous avons contacté le ministère de la Culture et sommes en attente d'éléments de réponse.

Photographie : illustration, Mückenschwein Verlag Stralsund, CC BY 2.0