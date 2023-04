Frais de port du livre : la Commission “évalue actuellement” l'arrêté français

Les ministères de la Culture et de l'Économie ont cosigné, le 4 avril dernier, un arrêté « relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre ». Celui-ci venait concrétiser une mesure de la loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs, adoptée à l'unanimité au Parlement et soutenue par le gouvernement.

À compter du mois d'octobre prochain, les vendeurs de livres neufs devront obligatoirement facturer aux clients un montant de 3 € au titre des frais de port du livre.

Ce tarif s'applique uniquement aux achats de livres neufs, et non sur les ouvrages d'occasion, mais fera gonfler les frais de port de n'importe quelle commande, dès lors qu'elle comprendra un livre neuf. Les abonnements proposés par certains acteurs de la vente en ligne ne pourront pas faire disparaitre ce tarif minimum.

À partir d'un montant de 35 € de livres neufs, les enseignes auront toutefois la possibilité de réduire les frais d'expédition réglés par les clients, en les abaissant jusqu'à 0,01 €. Le gouvernement laisse ainsi une marge de manœuvre aux vendeurs, au-delà d'un seuil.

Une Commission peu enthousiaste

En février 2022, intriguée par l'adoption de la loi en France, la Commission européenne avait fait parvenir un courrier au ministère de la Culture, pour rappeler le cadre instauré par la directive Commerce électronique de 2000. Le concept de Marché unique numérique se trouverait en effet quelque peu contraint par un tarif minimum sur les frais de port, qui s'appliquerait aux commerçants d'autres États.

De plus, l'autorité européenne émettait de premiers doutes sur les effets de la législation, qui porterait finalement « atteinte à l’objectif d’égalité d’accès aux livres ». D'après elle, « certains des plus petits vendeurs à distance pourraient ne pas être en mesure de concurrencer les vendeurs de détail », avec le tarif imposé. Le montant de 3 € serait en effet suffisamment élevé pour dissuader certains clients, mais trop bas pour couvrir l'intégralité des frais d'envoi des livres, notamment pour les plus petits acteurs...

Se conformant à la procédure, le ministère de la Culture a ensuite notifié la Commission européenne, pour obtenir un avis circonstancié.

Communiqué en février 2023, il n'était pas plus aimable envers la future législation française : « La mise en place de frais minimaux de livraison de 3 EUR, à ajouter au prix moyen des livres vendus en France, devrait entraîner une augmentation significative du prix final que les détaillants, y compris ceux qui constituent des prestataires de services de la société de l’information, seront en mesure d’offrir aux consommateurs potentiels. »

La CE reprochait aussi l'absence d'étude d'impact préalable, et rappelait l'existence de mesures alternatives, comme la « réduction des tarifs postaux pour les librairies ou [le] soutien à la numérisation des librairies » — sur ce dernier point, le ministère de la Culture a déjà agi, avec le Centre national du livre.

Évaluation en cours

Interrogé, le ministère de la Culture assure avoir « répondu point par point à l’avis circonstancié et aux observations de la Commission européenne », tandis qu'une rencontre aurait permis de préciser des points.

La Commission reste cependant inflexible : « À ce jour, la position officielle de la Commission reste l’avis circonstancié et les observations sur la compatibilité des règles françaises avec le droit de l'UE, adressés à la France le 16 janvier 2023 », nous informent les services de Bruxelles.

L'analyse extrêmement négative des dispositions de la loi du 30 décembre 2021 sur les frais de port du livre est donc toujours d'actualité, et pourrait motiver une procédure d'infraction contre la France. « La Commission évalue actuellement l’Arrêté du 4 avril 2023. Nous ne pouvons pas préjuger des conclusions de cette évaluation. La Commission est habilitée à engager des procédures d'infraction contre les États membres en cas de violation du droit communautaire », indique encore l'institution européenne.

En cas d'infraction aux règles communautaires, après une saisie de la Cour de Justice de l'Union européenne, l'État français risque une amende de plusieurs millions €.

Le bras de fer entre la France et la Commission européenne, s'il a lieu, pourrait aussi déboucher sur une modification des règles communautaires, comme pour le taux de TVA sur le livre numérique. Mais rien n’est moins sûr ...

Photographie : siège de la Commission Européenne, à Bruxelles (Gérard Colombat, CC BY 2.0)