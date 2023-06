ChatGPT, “un tournant majeur” dans le processus créatif

En septembre, ChatGPT sera intégré sur le site des éditions du Net, spécialisées dans l’autoédition et la microédition, qui ont signé un accord avec OpenAI. L’entreprise déclare, dans un communiqué, offrir un « outil unique et innovant pour leur processus créatif ». La maison souhaite dans le même temps entraîner l’IA qui progresse et se perfectionne au fur et à mesure de son utilisation.

Les éditions du Net, qui ambitionnent de « redéfinir le paysage de l’écriture en France » lancent également une augmentation de capital afin d’acquérir des serveurs de pointe. Dans un premier temps, elles recherchent 1 million € d'investissement, et ainsi invitent les investisseurs intéressés par ce projet à prendre part à l'aventure.

« Nous sommes convaincus que l’arrivée de ChatGPT sur notre site marquera un tournant majeur dans le domaine de l’écriture et de l’édition. Nous sommes tellement confiants dans le succès de cette plateforme d’écriture IA que nous lançons une augmentation de capital pour soutenir notre vision. Cette initiative témoigne de notre engagement à fournir aux auteurs les meilleurs outils et à rester à l’avant-garde de l’innovation. » - Henri Mojon, fondateur des Éditions du Net

Une béquille orthographique

Henri Mojon a déclaré à ActuaLitté que le chatbot « sera en premier lieu utilisé pour la correction des livres », selon le niveau d’exigence imposé par l’auteur. Ce dernier peut autant demander à l’IA de corriger seulement les erreurs de conjugaison que toutes les fautes syntaxiques et de grammaire… Il ajoute : « Nous avons une très bonne vue sur les livres d’auteurs amateurs de la microédition et de l’auto-édition, on voit bien à quel point cet outil va vraiment pouvoir les aider. »

Par ailleurs, même si les ouvrages sont autoédités, ils ont été sélectionnés en amont par un comité, ce qui conserve un « certain niveau d’exigence », notamment langagière... Certaines plumes ont été refusées en raison de la mauvaise orthographe de leur manuscrit pour finalement passer leur texte sur ChatGPT et être finalement sélectionnées. « C’est l’intérêt d’être associé à une maison d’édition, avec un catalogue de qualité. Cela nous permet d’envisager la création d’une plateforme qui s’adresse à des auteurs qui savent écrire. »

Et d’évoquer également la traduction, qui n’est pour l’instant disponible qu’en anglais « mais ça va venir très rapidement ». Henri Mojon est formel dans son objectif : « accompagnons cette révolution de l’édition. »

La disparition des correcteurs ?

Ce secteur s’appuie de plus en plus sur les IA, notamment pour des raisons de temps et de rentabilité, à l’instar de la nouvelle plateforme Genario. Cet outil d’assistance à l’écriture offre plusieurs modules pour les auteurs. En partant d’une idée principale, Genario génère des trames narratives que l’écrivain affine.

L’application propose également des synopsis, lieux, époques, profils de personnages, et analyse les émotions décrites. De plus, un moteur de recherche intégré permet d’obtenir des informations synthétiques sur des éléments narratifs précis.

Numerama a réalisé une enquête à propos de ce phénomène qui en enthousiasme plus d’un. Interrogé par le média, Andres Delso qui utilise ChatGPT depuis 3 ans, affirme que c’est le « meilleur outil » d’accompagnement pour un écrivain, en particulier pour la recherche. « Au lieu d’avoir dix pages web ouvertes, une seule suffit, avec l’avantage énorme de ne pas s’éparpiller et perdre du temps. Cela permet de rester focalisé durant le temps d’écriture qu’on s’accorde ». Raphaël, écrivain dyslexique, demande des corrections orthographiques à l’outil, ainsi qu’une aide sur la ponctuation.

Les IA créent parfois entièrement le livre… comme en témoigne la centaine d’ebooks répertoriés dans la boutique Kindle d’Amazon écrits ou co-écrits par ChatGPT ou Lithium-Ion Batteries publié chez Springer Nature. Cet ouvrage scientifique est signé par une intelligence artificielle.

Mais si pour Henri Mojon, ChatGPT ne remplacera jamais les écrivains, « elle n’imitera jamais un Céline », quid des correcteurs ? Ces derniers retirent les erreurs de grammaire, d’orthographe, de ponctuation et de typographie. Ils s’assurent également de la cohérence et de la clarté du texte, en veillant à ce que les règles de style et de syntaxe soient respectées.

Ils signalent aussi les incohérences ou les inexactitudes factuelles ainsi que les problèmes de structure ou de mise en page. Les correcteurs n’ont pas nécessairement à user de leur créativité comme le font les artistes, dont le statut est relativement protégé par l'inimitable individualité qui infuse leurs productions.

Selon une étude de l’Université de Pennsylvanie, financée par OpenResearch et publiée en mars 2023, la profession de correcteur figure dans la liste de celles qui sont les plus menacées...

Quid des traducteurs ?

Par ailleurs, si pour l’instant ChatGPT ne traduit les œuvres des éditions du Net qu’en anglais, il y a fort à parier que le panel de langues se déploiera rapidement. Les traducteurs voient également leur poste évoluer au fil des avancées technologiques. Certaines maisons d’édition, comme Springer Nature avec DeepL AI, ont déjà opté pour la traduction totalement automatisée.

D’autres demandent ensuite aux traducteurs de corriger et affiner ce travail. Ces derniers sont donc embauchés comme prescripteurs et non plus comme auteurs…

Crédits photo : Justin Morgan (CC BY-SA 2.0)

