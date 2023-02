ChatGPT devient un auteur très prolifique... de livres numériques

ChatGPT et, plus généralement, l'intelligence artificielle (IA) transformeront-ils l’industrie de l’édition ? De petits malins en profitent volontiers pour engranger un pécule sans trop d'efforts.

Pour ce faire, il suffit de façonner un livre numérique et de le vendre via Kindle Direct Publishing d’Amazon, le volet autopublication créé en 2007. Le service propose aux auteurs de publier instantanément leur œuvre, avec partage des revenus générés.

Déjà des centaines de tutoriels existent sur des plateformes comme TikTok ou YouTube. Il y est écrit, par étape, comment concevoir un ouvrage par l'entremise de ChatGPT en seulement quelques heures. Quels types d’ouvrages sont plébiscités ? Principalement des productions jeunesse, mais s'y retrouvent également des recettes, de la pédagogie, des conseils de régime...

Le sage petit écureuil

L’un de ces « auteurs » amateurs est un vendeur de Rochester, Brett Schickler, interrogé par Reuters. Comme beaucoup, signer un texte, il en rêvait, tout en étant très éloigné de la création d’une œuvre à part entière. Avec ChatGPT, « écrire un livre semblait enfin possible », explique-t-il.

Le principe : générer des blocs de texte à l’aide de l’IA. De cette manière, Schickler a construit un ebook illustré de 30 pages à destination des plus jeunes, The Wise Little Squirrel : A Tale of Saving and Investing (Le sage petit écureuil : une histoire d’épargne et d’investissement).

Des glands, des glands, des glands

Dans l’ouvrage, ChatGPT met en scène l’écureuil Sammy qui apprend à ses amis de la forêt à économiser de l’argent, après être tombé sur une pièce d’or.

Il fabrique alors une tirelire en forme de gland, investit dans une entreprise et espère un jour acheter une meule. Sammy devient en fin de compte l’écureuil le plus riche de la forêt, qui « commence à prospérer »... Une illustration bête et méchante de la théorie capitaliste orthodoxe, en somme.

L’œuvre est disponible pour 2,99 $ sur la boutique d’Amazon Kindle, et 9,99 $ pour une version imprimée. Brett Schickler confesse avoir gagné « moins de 100 $ » avec cette initiative, avant d’ajouter : « C’est suffisant pour me motiver à composer d’autres textes à l’aide du logiciel. [...] Des gens en font déjà une carrière. »

Kamil Banc a de son côté conçu un livre illustré de 27 pages, Bedtime Stories: Short and Sweet, For a Good Night's Sleep (Histoires au coucher : courtes et douces, pour une bonne nuit de sommeil), « qui a pris environ quatre heures pour être rédigé », confie-t-il. Il y apprend aux enfants à être honnêtes, pour une douzaine d’exemplaires vendus. A suivi un ouvrage de coloriage, en attendant les prochains titres, déjà prévus.

Une menace pour les vrais écrivains ?

La directrice exécutive de l’Authors Guild, Mary Rasenberger, s’inquiète de ces nouvelles pratiques : « Ces livres vont inonder le marché, et beaucoup d’auteurs seront au chômage. »

La capacité d’automatisation bouleverserait tout simplement l’écriture des textes, devenue stricte production de marchandise : « Il doit y avoir de la transparence de la part des écrivains et des plateformes sur la façon dont ces livres sont créées, sinon vous allez vous retrouver avec beaucoup de livres de mauvaise qualité », continue-t-elle.

Amazon regarde ailleurs

Selon l’auteur Mark Dawson, qui a vendu des millions d’exemplaires de ses textes via Kindle Direct Publishing, ces créations par l'intelligence artificielle sont « ternes » : « Le mérite joue un rôle dans la façon dont les œuvres sont recommandées aux lecteurs. Si un ouvrage reçoit de mauvaises critiques parce que le style est ennuyeux, il disparaitra rapidement dans les limbes », développe-t-il.

Si l'on connaît certains auteurs, en réalité, nombreux sont ceux qui ne divulguent pas leur véritable méthode d'écriture. La porte-parole d’Amazon, Lindsay Hamilton, a expliqué que les créateurs de livres devaient « respecter nos directives de contenu, y compris en se conformant au droit de propriété intellectuelle et à toutes les autres lois applicables ».

L’intelligence artificielle (IA) d’OpenAI, ChatGPT, répond à des requêtes : dissertation, poème, conseils, emails de travail... Tout cela grâce à des centaines de milliards de données tirées de Wikipédia, sites et autres œuvres.

Déjà des plaintes

D’où découlent des inquiétudes quant aux questions de droits d'auteur. Une expérience avec l’IA par le média CNET a conduit à un plagiat manifeste, forçant le site d’actualités technologiques à suspendre son utilisation.

En septembre, l'artiste Kris Kashtanova revendiquait la création d’une œuvre des plus singulières, Zarya of the Dawn. Ce comic avait été entièrement façonné par le programme de synthèse d’images, Midjourney.

En janvier dernier, un collectif d’artistes ont porté plainte contre trois générateurs d’images basés sur l’intelligence artificielle, pour violations du Digital Millennium Copyright Act, violations du droit de publicité et concurrence déloyale.

En cause : l'absence d'indemnisation pour les créateurs à qui on volerait les œuvres, sans leur consentement, qui plus est. En conséquence, ils réclament à présent des dommages et intérêts.

Dans la plainte, il est expliqué que ces artistes « cherchent à mettre fin à cette violation flagrante et importante de leurs droits, avant que leurs professions ne soient éliminées par un programme informatique entièrement alimenté par leur travail acharné ».

