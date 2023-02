Genario, l'intelligence artificielle comme aide à l'écriture

Le développement des intelligences artificielles et leur incursion dans les domaines de la création — ou de la reproduction/compilation, c'est selon — suscitent le plus souvent des inquiétudes et de vives oppositions. Les craintes d'un remplacement des auteurs par des outils numériques s'expriment régulièrement, tandis que les législateurs, ici ou ailleurs, tentent d'encadrer les usages.

Genario prône, pour sa part, la bonne entente entre le créateur et l'intelligence artificielle. Mieux encore, la collaboration. L'outil, présenté pour la première fois en 2020, propose d'associer aux écrits l'aide d'une IA propre à l'application, capable d'assumer des recherches documentaires, des suggestions et même de générer des textes.

« Pas de formule magique »

David Defendi, écrivain et Louis Manhès, ingénieur, ont mis leurs expertises respectives au service de Genario, dont une version plus développée a été mise en ligne il y a quelques mois. Cette dernière propose plusieurs modules d'accompagnement à l'écriture, destinés à aider les romanciers, nouvellistes et autres scénaristes dans leur travail.

À partir d'une idée principale, Genario peut ainsi générer des trames narratives, que l'auteur pourra affiner. L'application peut aussi suggérer directement des synopsis, assortis de lieux, époques et même profils de personnages, ou encore analyser les émotions décrites. Enfin, un moteur de recherche intégré offre la possibilité d'obtenir des informations synthétiques sur des éléments descriptifs précis, comme le type de vêtements associés à telle décennie ou le style architectural d'un quartier donné.

Capture d'écran de l'application Genario

« L'intelligence artificielle n'écrira pas le texte à votre place », cadre d'emblée David Defendi, contacté par ActuaLitté. « C'est un outil qui suggère, qui peut inspirer, mais il n'y a pas encore de formule magique pour produire un roman ou un scénario. »

À ses yeux, la technologie permet de gagner du temps, réinvesti dans la création : « Cette avancée me rappelle un peu ma découverte du copier-coller dans Word, alors que j'avais l'habitude de travailler sur une machine à écrire. L'IA est bien sûr beaucoup plus puissante, mais l'aspect révolutionnaire, pour le métier, me frappe. »

Romancier avant d'être scénariste, David Defendi a connu, avec cette seconde activité, « le travail en groupe, l'émulation, quand le romancier est très solitaire, parfois confronté à l'ennui. L'intelligence artificielle, dans Genario, apporte du plaisir et du jeu, elle est à l'origine d'un échange ludique. »

Éviter ou rencontrer les clichés

L'intelligence artificielle au cœur de Genario a été développée à partir de la technologie d'OpenAI, derrière ChatGPT et Dall-E 2, « travaillée et adaptée en interne pour la génération de textes », nous précise David Defendi. Un volet spécifique autour de la lecture, permettant à l'IA de comparer le texte de l'utilisateur et sa trame avec des chefs-d’œuvre littéraires, a aussi été mis au point pour Genario.

Captue d'écran de l'application Genario

« Le véritable problème avec les intelligences artificielles, c'est le risque de la standardisation et la série de clichés », estime celui qui fut l'un des scénaristes de la série Braquo. « ChatGPT est d'ailleurs encore trop statistique, trop générique dans ses réponses. »

Dans ses interactions, l'auteur devra « lui poser les bonnes questions, la domestiquer, en quelque sorte : des demandes clichées donneront souvent lieu à des réponses clichées ». Par ailleurs, souligne encore David Defendi, il y aura à prendre et à laisser dans les suggestions : « Elle pourra proposer des synopsis assez peu originaux, que l'auteur pourra utiliser pour s'en éloigner, cette fois. »

Cette sorte de brainstorming entre l'homme et la machine aboutit sur des textes qui appartiendront entièrement aux utilisateurs de Genario : « Ils ont 100 % des droits, nous n'avons rien, c'est une obligation. »

Repérer des talents

L'accès à Genario se fait par abonnement, avec des formules mensuelle ou annuelle, et un affichage direct dans un navigateur web. Les textes écrits dans l'application sont sauvegardés « dans le cloud et aussi dans des back sécurisés », nous précise David Defendi.

Captue d'écran de l'application Genario

Il revendique aujourd'hui 12.000 inscrits à l'application et 1000 utilisateurs actifs, qui y ont recours pour rédiger des textes. Outre l'application d'écriture, Genario dispose d'un réseau de lecture, qui propose de découvrir et d'évaluer des œuvres créées à l'aide de l'outil.

« Des talents ont déjà surgi, avant de signer avec des maisons d'édition ou des boites de production », affirme David Defendi, qui met par ailleurs en avant un concours mensuel de synopsis. « Chaque mois, les auteurs repérés remportent 2000 € et sont accompagnés par l'agence de Lise Arif, avec laquelle nous avons conclu un partenariat. »

Au-delà de l'apport technologique, David Defendi souligne que l'objectif reste aussi de « sortir les auteurs de l'anonymat, de leur faire rencontrer des éditeurs, des producteurs. Surtout ceux qui sont en dehors du milieu, qui n'en possèdent pas forcément les codes et les attentes. »

Photographie : illustration, Javier Arce, CC BY-NC-ND 2.0