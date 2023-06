Les livres complotistes interrogent “le rôle de l’édition dans la société

Marie Peltier, autrice de L'ère du complotisme (Les Petits Matins, 2016) et Obsession : Dans les coulisses du récit complotiste (Inculte, 2018), s'est consacrée à cette thématique à la suite des Printemps arabes en 2011. Désireuse d'éveiller l'opinion publique aux aspirations à la dignité et à la liberté exprimées par les Syriens, entre autres, elle a alors analysé la propagande des régimes autoritaires.

Endoctrinement ou désinformation, ces récits s'inspirent d'anciennes rancunes et véhiculent des anxiétés contemporaines. L'enseignante a ainsi considéré ces narrations pour ce qu'elles représentent : une manière d'interpréter le monde et de le conceptualiser. De cette étude est né un intérêt particulier pour le conspirationnisme, qu'elle aborde sous un angle résolument politique. Selon elle, cette attitude de suspicion extrême, qu'elle qualifie de « logiciel idéologique », imprègne la société à divers niveaux.

Occupant désormais une place véritable dans le débat public, le conspirationnisme est alimenté par des idées, des imaginaires et des symboles, bénéficiant des réseaux sociaux en tant que catalyseurs. Un processus qui distord le réel et altère la pensée critique. Pour mieux comprendre ce phénomène que nous avons abordé par le prisme des ouvrages publiés, Marie Peltier apporte un regard plus sociologique.

ActuaLitté : Pouvez-vous donner une définition du complotisme ?

Marie Peltier : Je vais vous donner ma définition, car tous les chercheurs n’ont pas la même. Le complotisme est un imaginaire collectif, un logiciel politique qui postule que derrière le récit perçu comme officiel, il y aurait soi-disant une logique de mise en scène au service d’intérêts cachés et de quelques personnes malveillantes.

Avez-vous constaté une augmentation du nombre d'ouvrages relayant des thèses controversées, voire complotistes, depuis la pandémie de la Covid-19 ?

Marie Peltier : Oui et non. Je n’ai pas les chiffres, donc je vais plutôt partir de mes impressions. Cela fait déjà 20 ans que les livres conspirationnistes se vendent plutôt bien, que ce soit en librairie ou sur internet.

Mais il est vrai que la pandémie a ouvert une niche qui prend un essor très particulier : le complotisme médical. Les questions de santé ont pris de l’espace avec la crise sanitaire et ce type de livre fonctionne très bien. Il y a un intérêt du grand public, c’est sûr, et en particulier, une focalisation sur les questions de santé et de médecine, ce qu’il y avait un peu moins avant.

Dans le secteur de la santé ou de la recherche scientifique, comment définir la limite entre désinformation et controverse scientifique ?

Marie Peltier : Je n’emploie pas le terme de désinformation, j’essaie de l’éviter car il est sujet à beaucoup de manipulations. Les complotistes eux-mêmes prétendent lutter contre la désinformation. Dans ce cas de figure, ce serait plutôt entre le complotisme et la controverse scientifique.

La frontière n’est pas toujours facile à voir. Dans ce secteur, il y a des polémiques et des collusions d’intérêts qui sont réelles, mais on tombe dans le complotisme quand il y a une logique de mise en scène organisée. Toutefois, ce n’est pas toujours évident de faire la distinction.

Est-il possible de définir le profil sociologique du lectorat de figures comme celle de Philippe Devilliers ou Alexandra Henrion-Caude ? Quels sont les publics de ces ouvrages ?

Marie Peltier : C’est compliqué, il n’y a pas de profil type de la figure conspirationniste, ils sont très divers. Il faut quand même souligner qu’il y a souvent un ancrage à l’extrême droite qui, historiquement, utilisait le complotisme comme une arme. Ça ne veut pas dire que tous les complotistes sont dans des partis d’extrême droite, mais il y a une dimension idéologique qui s’ancre généralement dans cette tendance politique et dans certains réseaux qui soutiennent des régimes autoritaires.

À LIRE - Livres complotistes : comment la paranoïa rapporte des millions

Le discours complotiste critique souvent les démocraties et pose régulièrement — mais pas toujours — un relativisme par rapport aux dictatures, si ce n’est plus. Voilà la composante idéologique, et elle est antidémocratique, il y a un logiciel commun. Ils présentent comme un « leurre » ce qu’ils appellent « le système ». Dans ce récit-là, la posture conspirationniste fréquente est de se qualifier de lanceur d’alerte et de dire « moi, j’ai accès aux vérités cachées et je vous les révèle ».

Est-ce que le fait que de « grandes » maisons d’édition publient des ouvrages antivax vous étonne ?

Marie Peltier : Non, pas du tout. Les maisons d’édition sont globalement dans une optique mercantile. Mais il y a aussi une optique idéologique. Je pense que, même dans les maisons d’édition, il y a des personnes qui adhèrent à cette idéologie, tout comme dans les grands médias. Les lignes ne sont plus très claires aujourd’hui.

Comment expliquez-vous qu’il y ait des auteurs du genre qui soient extrêmement médiatisés et d’autres moins connus, mais qui vendent pour autant d'importantes quantités de livres?

Marie Peltier : Depuis 20 ans, les conspirationnistes ont leurs propres réseaux. Le nombre de vues des vidéos YouTube de figures complotistes peut atteindre des millions : ils n’ont plus besoin de passer par de gros canaux de diffusion. Mais les grandes maisons d’édition et les médias qualifiés de « sérieux » leur donnent une légitimité supplémentaire et brouillent les pistes dans un climat politique déjà confus. On est à ce stade de l’avancement du conspirationnisme dans nos sociétés.

Avez-vous des exemples historiques de figures complotistes ?

Marie Peltier : Je citerai trois personnes qui, selon moi, sont, dans le monde francophone, trois figures historiques du conspirationnisme contemporain. Il y a Thierry Meyssan, qui était le pape du conspirationnisme à propos du 11 septembre. Il a publié L'effroyable imposture (Éditions Carnot) qui était déjà un best-seller en 2002 [plus de 160.000 exemplaires vendus cette année-là], c’est la bible des conspirationnistes.

Il prétend qu’il n’y a pas eu d’avion qui s’est crashé sur le Pentagone. Il est aussi à l’initiative du site Réseau Voltaire et travaille en collaboration avec les dictatures du Moyen-Orient, ce n’est pas un hasard. Son site marche très bien.

Ensuite, il y a Alain Soral et Dieudonné qui sont aussi des pionniers du conspirationnisme francophone. Alain Soral est antisémite et Dieudonné était à gauche avant de virer à l’extrême droite. Ce sont les trois grandes figures des années 2000 qui sont encore d’importantes références.

Les plateformes comme la Fnac ou Amazon sont-elles plus enclines à vendre ce type d'ouvrages ?

Marie Peltier : Oui. La Fnac particulièrement, cela fait longtemps qu’ils ont un rapport ambigu au conspirationnisme. Ils mettent des ouvrages complotistes en avant, c’était déjà le cas avec ceux d'Alain Soral. Il y a une logique très commerciale, car ils veulent vendre, mais il y a peut-être aussi une composante idéologique. Je ne dis pas qu’ils seraient complotistes, mais plutôt qu’ils souhaitent donner la parole à tout le monde.

Quels seraient les dispositifs et les actions adéquates pour contrer la diffusion de ce type d’ouvrages ?

Marie Peltier : Il faut faire un travail d'information et de sensibilisation à ces questions. Au niveau des maisons d’édition et des librairies, il faudrait une ligne éditoriale beaucoup plus claire en les invitant à réfléchir sur ce qu’elles publient et vendent. Mais aussi, en posant ce qu’on appelle une « ligne rouge ».

Ces entreprises ont une approche légaliste en disant qu'elles n’enfreignent pas la loi car ces livres ne diffusent pas de discours négationnistes et d’appel à la haine. Mais tout ce qui est légal n’est pas souhaitable. C’est ça qu’elles doivent se dire. Cela pose la question du rôle de l’édition dans la société.

Pour vous est-ce qu’il serait nécessaire d’introduire un délit de désinformation, à la manière des contenus incitant à la haine ? Quelles seraient les limites de cette loi ?

Marie Peltier : Non, je ne pense pas qu’il faille introduire un délit de désinformation. Cette notion de la désinformation est bien trop instrumentalisée aujourd’hui. Cela créerait, je pense, beaucoup trop de pouvoir politique qui pourrait être utilisé pour faire taire. Il faut faire très attention à ne pas mettre en place des lois qui pourraient tomber dans les bras de l’extrême droite, surtout si elle arrive au pouvoir. Cela peut être très dangereux.

En particulier aujourd’hui, car nous sommes à un stade où la population ne s’accorde plus sur la définition de ce qui est vrai et ce qui est faux, soit une progression assez avancée du complotisme dans nos sociétés. Il faut une perspective au long cours.

Et, à mon avis, il faudrait surtout élargir la définition de l’incitation à la haine. Aujourd’hui, il faut aller très loin pour être accusé d’inciter à la haine. Par exemple, les discours homophobes sont très bien acceptés. Il faudrait renforcer ces lignes rouges.

Comment expliquez-vous que les ouvrages anti-complotistes soient peu vendus par rapport aux livres complotistes ?

Marie Peltier : On a souvent une approche un peu trop superficielle de ce problème. Ceux qui s’intéressent à cette question sont vraiment en recherche de clés de lecture et les chercheurs anti-complotistes n’en donnent pas vraiment. Il n’y a pas de recette magique contre le complotisme, c’est trop ancré dans nos sociétés. Pour le moment, on ne sait pas d’où le phénomène conspirationiste vient, les ouvrages développent peu son ancrage historique, cela manque.

Photographie : © Marie Peltier