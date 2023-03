Meilleures ventes : la génétique au cœur des préoccupations

Le vaccin contre la COVID n'aura cessé de défrayer la chronique. La spécialiste Alexandra Henrion-Caude apporte son expertise à ce sujet. En affirmant « Je ne suis pas complotiste mais généticienne, l'une des plus renommées d'après certains. Dans ce livre, je vous dirai ce qu'est l'ARN messager, celui qui compose les vaccins anti-covid, » elle attise la curiosité et remporte la meilleure places des ventes de la semaine.

La semaine 9 donnait la part belle aux mangas. Cette fois-ci, ce sont les romans français qui sont mis à l'honneur. Michel Bussi domine avec Trois vies par semaine (Presses De La Cite) publié le 2 mars. L'ouvrage grimpe de 5 places pour décrocher le convoité numéro 2 avec 12.132 exemplaires écoulés. Son roman Nouvelle babel sorti en poche chez Pocket le même jour, arrive en 4e position (11.868 ex.).

Aurélie Valognes voit aussi deux de ses œuvre se cotoyer. La ritournelle (Le Livre De Poche) arrive en 3e place (11.925 ex.) et même si L'envol (Fayard) chute d'un rang, il reste dans le top 10 en 9e position (8571 ex.). Enfin, le visage de ces dernières meilleures ventes est le même : Mélissa Da Costa est en 5e place avec Les douleurs fantômes (Le Livre De Poche, 11.925 ex), 6e avec Les femmes du bout du monde (Albin Michel, 10.654 ex.) et 15e pour Tout le bleu du ciel (Le Livre De Poche, 6369 ex.).

Crédits photo : Domaine public