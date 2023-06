Livres complotistes : comment la paranoïa rapporte des millions

Les théories du complot sont des explications alternatives aux informations découlant des autorités et institutions, à propos d'évènements actuels ou historiques. Dans leur ouvrage, Le complotisme : cognition, culture, société (2021, Mardaga), Sebastian Dieguez et Sylvain Delouvée étayent cette définition par d'autres critères, tels que le caractère fantaisiste et improbable des déclarations.

Ils poursuivent : « On est complotiste quand un complot est postulé et accepté avant même d’avoir conduit une enquête authentique sur le sujet. [...] De là le caractère irrationnel propre à la notion de complotisme : il consiste à décréter un complot plutôt qu’à le découvrir. De fait, une constante du complotisme est précisément de postuler des forces et des puissances tellement secrètes qu’elles sont condamnées à rester dans le registre de l’imaginaire. »

La mouvance dite « antivax » a pour sa part été largement mise en avant à l'occasion de la crise sanitaire. Il s'agit d'une « branche » du complotisme qui consiste à croire que les vaccins sont créés et/ou commercialisés pour nuire à la population ou enrichir l'industrie pharmaceutique. Ces détracteurs proposent des alternatives pharmaceutiques, parfois délirantes, à l'instar de l'urinothérapie, qui préconise de boire sa propre urine.

Les stars du genre

Le nom d'Alexandra Henrion-Caude a été largement mis en avant en début d'année 2023 en raison des ventes conséquentes de sa dernière parution, le 8 mars 2023. Les apprentis sorciers — Tout ce que l’on vous cache sur l’ARN messager (Albin Michel, 2023) a trouvé près de 99.000 acheteurs, pour un chiffre d'affaires total de plus de 1,6 million €. Dans cet ouvrage, elle affirme que les vaccins à ARN messager (Pfizer-BioNTech et Moderna) nous modifieront génétiquement et seraient 98 fois plus dangereux que la Covid-19.

Cette généticienne adepte du genre, proche du Rassemblement national, a été « une chercheuse brillante, puis a quitté l’INSERM et développé des thèses complotistes en contradiction avec ses pairs. Je n’ai pu l’expliquer que par une évolution intégriste puis sectaire de mon ancienne thésarde », indiquait Axel Kahn, disparu en 2021.

Un autre grand champion des ventes reste Christian Perronne, qui a surfé sur les polémiques nées à l'occasion de la crise sanitaire. Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? Covid-19 : l’union sacrée de l’incompétence et de l’arrogance, publié par Albin Michel en 2020, puis sa version poche et sa suite, l'année suivante, toujours chez Albin, ont cumulé ensemble plus de 181.000 exemplaires vendus, pour la modique somme totale de plus de 2,8 millions €.

Ancien chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine, rappelle Le Monde, Christian Perronne s'était aussi fait remarquer pendant la crise de la Covid-19. Et pas de la meilleure des manières : en 2020, le Conseil national de l’Ordre des Médecins le poursuit pour ses prises de position vis-à-vis de la politique vaccinale et sa défense de l’hydroxychloroquine comme traitement efficace.



Comme le précise Libération, le CNOM estimait qu’il avait violé, entre autres, l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, qui veut qu'un médecin « doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public ».

Fin 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a débouté le Conseil national de l’Ordre des Médecins de toutes ses demandes. Le CNOM avait immédiatement indiqué faire appel de la décision. Il a confirmé à ActuaLitté « avoir fait appel de la décision de la CDPI lors de sa Session du 15 décembre 2022. », sans pour autant préciser quel est le stade actuel de la procédure.



La santé, un sujet porteur

Ces deux vedettes du genre, originaires du milieu de la santé, ne sont pas des cas isolés. Crise sanitaire oblige, les titres plus ou moins fantaisistes sur les épidémies et autres problèmes de santé publique se sont multipliés, parfois avec succès.

Celui que l'on ne présente plus, Didier Raoult, pèse avec un livre, pour plus de 625.000 €. Épidémies — Vrais dangers et fausses alertes. De la grippe aviaire au Covid-19 est partie à plus de 53.000 exemplaires. L’ouvrage est né en 2020 sous la houlette de Michel Lafon, et a été republié en 2021 aux éditions de La Loupe pour ensuite sortir en poche en 2022, de nouveau chez Michel Lafon.

Un autre livre sur la Covid-19, cette fois signé par le statisticien controversé Pierre Chaillot, Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels (L’artilleur, 2023), s'est aussi distingué ces derniers mois : les ventes ont atteint plus de 26.000 exemplaires, pour un CA total de 576.000 €.

En marge de cet aréopage de spécialistes du genre, un certain Philippe de Villiers participe à cette grande cacophonie. Avec un seul ouvrage, l'homme politique réalise un chiffre d’affaires de 1,3 million € en vendant 65.000 tirages de J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu (Fayard, 2019), republié en poche par la maison Pluriel en 2020.

Des éditeurs bien installés

Derrière cette myriade d’ouvrages antivax, climatosceptiques et approximatifs, certaines maisons d’édition sont plus actives que d'autres.

Le groupe indépendant Albin Michel, généralement cité au sein du top 10 des éditeurs français, se distingue ainsi avec un beau palmarès. Il a publié les trois derniers livres de Christian Perronne, le best-seller de Alexandra Henrion-Caude et presque l’intégralité des écrits de Philippe de Villiers… En 5 ouvrages seulement, Albin Michel a réalisé un chiffre d’affaires de presque 6 millions €.

Un autre Michel, mais Lafon, n’a rien à envier à son concurrent. Cet autre groupe indépendant a aussi sa poule aux œufs d’or, avec Didier Raoult. Elsa Lafon, directrice générale du groupe, rejettait totalement le terme de « désinformation » à propos des discours de ce dernier, expliquant : « La science peut aussi être sujette à controverse, notamment dans le traitement d’une nouvelle épidémie. Le Pr Didier Raoult est hautement qualifié pour s’exprimer sur le sujet. »

Et pour cause, l'éditeur a ainsi empoché plus d’ 1 million € avec un échantillon de trois essais (dont une réédition poche).

D'autres éditeurs ayant pignon sur rue, comme Seuil, Fayard et Plon, ont chacun au moins un ouvrage du genre dans leur catalogue. Fayard touche également le million grâce à Philippe de Villiers, et Seuil a empoché un CA de presque 96.000 € avec son Manifeste Conspirationniste (plus de 5704 ex.).

Petites maisons, grandes dénonciations

Des enseignes moins connues semblent s’être spécialisées sur le sujet. C'est notamment le cas de L’Artilleur. Dans un article consacré à la structure, Libération explique qu'elle abrite la branche essais des éditions du Toucan. À l’initiative de TF1, la maison a été fondée en 2006 par Damien Serieyx — l’actuel directeur — pour diffuser des ouvrages liés aux émissions de la chaîne, jusqu’à ce que la maison devienne indépendante en 2010.

Christian Gerondeau, François Gervais et Rémy Prud’homme sont tous publiés par L’Artilleur. Les trois tomes de La religion écologiste de Christian Gerondeau ont ainsi été une petite réussite : plus de 17.000 exemplaires vendus et un chiffre d’affaires à plus de 290.000 €.

François Gervais lui, a cumulé près de 184.000 € avec un seul ouvrage, intitulé L’urgence climatique est un leurre. Édité en 2018 et réédité en 2020, il a attiré plus de 10.500 acheteurs. Selon Libération, sur la douzaine d’écrits de la maison qui traitent du climat, tous réfutent ou minimisent le dérèglement climatique.

Elle promeut également Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels de Pierre Chaillot, cité plus haut, qui affirme que la Covid-19 n’a entraîné aucune surmortalité. Le résumé de son ouvrage stipule ainsi : « Quant à la mortalité de l’année 2021, elle [est] au niveau de celle de 2018, la troisième la moins mortelle de toute l’histoire de France. Les chiffres présentés par les médias et les organes publics sont partiels et tronqués, aussi bien en ce qui concerne la mortalité que l’activité hospitalière ou l’efficacité vaccinale. »

Mais, pour Damien Serieyx, le directeur de L'Artilleur, « débattre, écouter les arguments d’autrui, accepter de revoir ses opinions quand la science progresse, est une démarche vertueuse ».

Autre société notable, les éditions Testez, derrière deux ouvrages antivax de Jean-Pierre Joseph et Christian Tal Schaller. Ce dernier est un ancien docteur, reconverti dans la médecine alternative. Comme le rappelle France Info, il est persuadé que les vaccins ont été mis au point par Bill Gates, considéré comme plus dangereux que « Hitler et Staline ». Il nie l’efficacité du traitement contre le sida et promeut l’urinothérapie.

Derrière une soixantaine d’ouvrages, il est un auteur aux multiples éditeurs, dont Lanore, qui ont, par exemple, publié en 2017 Enfin, vivre sans lunettes ! améliorer sa vue, c’est possible !.

Des succès notables

Moins connus que les pointures médiatiques du genre, ces auteurs plus ou moins spécialisés peuvent fournir des ouvrages largement rentables aux éditeurs.

Spécialisées en ouvrages religieux et mystiques, les éditions Jardin des Livres classent dans leurs « meilleures ventes » Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets (2017, 7793 ex.). L'auteur Pierre Jovanovic y explique que « c’est l’usage massif de la fausse monnaie dès 1914 qui a créé Hitler de toutes pièces le 11 novembre, le “Destin” ou “La Providence” se chargeant ensuite de le protéger ».

Proche du précédent, Philippe Aimar y a publié en 2021 Enquête sur un virus, consacré au Covid-19 et sous-titré « Manipulations, vols, meurtres, influences et guerres médiatiques ». La station Sud Radio, véritable vivier du genre pendant la pandémie, avait réuni les deux auteurs devant un micro, en juin 2021. L'ouvrage s'est écoulé à plus de 12.200 exemplaires, pour un revenu total de 267.000 €.

À mi-chemin des petites structures et des maisons plus installées, citons les éditions Max Milo. Ces dernières prétendent provoquer la « dissolution des barreaux de nos prisons sociales et mentales » et ont notamment édité, à trois reprises, Gouverner par le chaos. D'abord attribué à un collectif anonyme, inscrit dans la foulée du Comité invisible, il est désormais signé Lucien Cerise, figure du genre et proche de l'extrême droite. Avec environ 11.000 exemplaires vendus, le titre a généré 114.700 € de chiffre d’affaires.

Un complotisme grand public

Impossible, donc, de circonscrire la diffusion des thèses complotistes à internet ou aux plateformes de partage de vidéos. L'édition est un terrain largement investi, et le livre « contribue à rendre le complotisme grand public, accessible à tous », relève Sylvain Delouvée, maître de conférences à l’Université Rennes 2 et auteur de Les peurs collectives (2013, Érès, 209 ex.). Marie Peltier, autrice d’Obsession : dans les coulisses du récit complotiste (2018, Inculte, 817 ex.) évoque pour sa part une « posture d’autorité » conférée par la publication.

Sébastian Dieguez, la plume de Total bullshit : aux sources de la post-vérité (2018, Puf, 1598 ex.) analyse auprès de l'AFP que ces ouvrages « miment les livres académiques, avec des notes, des documents, etc. » Un vernis de crédibilité scientifique qui participe à la déformation de la réalité, au centre de la stratégie complotiste.

Comptoirs du complot

Sur les 28 livres du genre sur lesquels ActuaLitté s’est penché, la majorité est vendue dans des grandes surfaces spécialisées telles que la Fnac (entre 31 % et 73 % des écrits achetés). Les librairies sont les seconds points de vente (entre 22 % et 52 %).

Anne-Laure Vial, cofondatrice de la librairie Ici, expliquait à BFM TV qu’ils n’écoulaient « quasiment pas » l’ouvrage d’Alexandra Henrion-Caude. Elle ajoute : « On en a vendu quand il y a eu cette actualité, on l’a laissé sur table par honnêteté intellectuelle. Les personnes qui l’ont acheté ne sont pas des curieux, ce sont des gens qui savent ce qu’ils viennent acheter et qui vont même essayer de vous convaincre. »

Les grandes surfaces alimentaires arrivent en dernier : 0 % à 41 % des achats sont effectués dans leurs rayons.

Quelques exceptions subsistent : 36 % des exemplaires grand format de J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ont été vendus en librairie, contre 33 % en grandes surfaces spécialisées. L’édition de 2010 de l’ouvrage Gouverner par le chaos s’est écoulée à 68 % dans les librairies et le Manifeste Conspirationniste, à 52 %.

Parce qu'ils n'enfreignent pas leurs règles, ces livres sont commercialisés par les plateformes comme Amazon ou la Fnac, voire mis en valeur par les algorithmes de recherche. Il est difficile d'évaluer les ventes de ces ouvrages réalisées spécifiquement sur internet, mais elles sont sans aucun doute non négligeables.

Ainsi, en tapant « covid » dans la barre de recherche d'Amazon, nous avons découvert que 4 des 5 premières propositions (de gauche à droite) sont des ouvrages du genre.

Par ailleurs, en accédant à l'ouvrage de Pierre Chaillot, un pack est directement proposé avec les écrits d'Alexandra Henrion-Caude et Christian Gerondeau.

Capture d'écran Amazon

Cécile Beroni, responsable du référencement à France Télévisions expliquait à FranceInfo que « l'algorithme va chercher les produits qui leur correspondent dans leur titre, leur description ou leurs tags ». Il classe ensuite les résultats selon le chiffre d'affaires du produit et le nombre de clics sur sa fiche. Et d'ajouter : « [U]ne pondération manuelle est possible. » Mais, en raison du manque de moyens humains, « ce n'est fait que sur une toute petite partie de la ligne de produits ».

Fnac, agitateur ou profiteur ?

La préférence pour les grandes surfaces spécialisées se dessine clairement, et ce, pour l’ensemble des thématiques du genre, sans distinction. France Info affirmait en 2021 qu’un essai de Christian Perronne se trouvait en tête du rayon « Témoignages » de la Fnac des Champs-Élysées à Paris, et un autre en « Sociologie de la médecine », dans celle des Halles. Dans cette même boutique, le livre de Pierre Aimar était classé dans « Les pépites de vos libraires ».

Libération note que le pamphlet d’Alexandra Henrion-Caude — qui a été vendu, pour 58 % des cas, dans des grandes surfaces spécialisées — trône sur le présentoir « Choisissez les yeux fermés » de la Fnac des Halles. La semaine du 13 mars, il était en rupture de stock dans toutes les enseignes parisiennes.

Les ouvrages cités n’enfreignent pas les règles de l'enseigne. Interrogée par France Info, l’entreprise déclare : « Un distributeur de livres en France [...] n’a pas de rôle de censure et distribue l’ensemble des ouvrages autorisés par la loi ».

Même position du côté de l'enseigne Decitre, qui déclare à l'AFP : « Nous vendons les livres qui sont autorisés à la vente en France. Nous ne portons aucun jugement ni de censure sur les livres [...]. C’est au lecteur de se faire son propre avis. »

Dans l'absolu, ces déclarations sont exactes : un libraire ne peut pas refuser de vendre un livre commercialisé dans le respect de la loi. Mais il peut toutefois choisir de ne pas lui offrir une exposition importante, ou encore suggérer un autre titre, peut-être mieux informé, à ses clients...

Un public réduit pour l'anti-complotisme

Nous nous sommes également penchés sur des ouvrages qui portent, cette fois, sur le complotisme. Ces derniers décryptent et dénoncent ce phénomène, tout en donnant des clés pour décoder l’information. Rédigés par des spécialistes de diverses disciplines (communication, sociologie, histoire…), ces titres affichent des données de vente qui font pâle figure aux côtés des ouvrages qu’ils conspuent...

Sur un panel de 28 ouvrages également, seuls quelque 136.000 exemplaires ont été écoulés pour un chiffre d’affaires d’environ 2,5 millions €. Les éditions Albin Michel, à elles seules, ont gagné plus du double avec leur trio notoire...

Des spécialistes moins connus

Parmi ces intellectuels, quelques figures se distinguent par leur place médiatique et les ventes de leurs ouvrages. Gérald Bronner se trouve en tête. Ce sociologue, membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Institut universitaire de France, a fait de l'étude des croyances collectives, du complotisme et de la radicalisation, son fer de lance.

Avec Apocalypse cognitive (PUF, 2021) il réalise un chiffre d'affaires de plus d’1 million € pour près de 60.000 exemplaires écoulés. Quelques années auparavant, La démocratie des crédules (PUF, 2013) avait été acheté par près de 30.000 personnes.

La philosophe Myriam Revault D'Allonnes dépasse, pour sa part, la barre des 5000 exemplaires avec La faiblesse du vrai ; ce que la post-vérité fait à notre monde commun. Publié chez Seuil en 2018 puis en poche en 2021, cet ouvrage a été acheté à plus de 7300 exemplaires pour un peu plus de 110.000 €.

Grasset a accueilli deux essais de l'écrivain et journaliste Rudy Reichstadt, fondateur du site internet Conspiracy Watch, qu’il anime aux côtés de Valérie Igounet, plateforme de référence qui recense et signale les théories complotistes. L’une de ses oeuvres, L'opium des imbéciles (Grasset Et Fasquelle, 2019), a été écoulée à plus de 7000 exemplaires.

Enfin, en 2019, Thomas C. Durand, cofondateur de l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, sort Quand est-ce qu'on biaise ? chez Humensciences. Cet essai cherche à prévenir la manipulation à l’aide de la zététique, qu’il qualifie « d’art du doute nourri par la méthode scientifique ». À ce jour, l'ouvrage s'est écoulé à plus de 6500 exemplaires.

Les universitaires à la pointe

Parmi les structures qui portent ces ouvrages, on retrouve Albin Michel avec Le gouvernement des émotions de Pierre Le Coz (2014). Cet essai, vendu à moins de 3000 exemplaires, aurait-il convaincu la maison de privilégier une autre approche du complotisme ?

Le Seuil joue également sur plusieurs tableaux : avant la sortie du Manifeste Conspirationniste en 2022, il publiait Histoire du négationnisme en France de Valérie Igounet (658 ex.), précédemment citée et La faiblesse du vrai ; ce que la post-vérité fait à notre monde commun de Myriam Revault D'Allonnes.

Outre ces deux maisons, celles qui diffusent des livres anti-conspirationnistes sont essentiellement tournées vers les publications académiques, signées par des universitaires.

Aussi retrouve-t-on en tête, sur ce créneau, les Presses universitaires de France. Elles sont notamment à l’initiative de La démocratie des crédules, de Gérald Bronner (2013) ; Total bullshit ; aux sources de la post-vérité, de Sebastian Dieguez (2018, 1598 ex.) ; Des têtes bien faites ; défense de l'esprit critique, de Nicolas Gauvrit et Sylvain Delouvée (2019, 2751 ex.) et Apocalypse cognitive (2021) de Gérald Bronner, à nouveau.

Les éditions Érès, spécialisées dans les sciences humaines, ont publié pour leur part Les peurs collectives de Sylvain Delouvée, Patrick Rateau et Michel-Louis Rouquette (2013, 209 ex.) ainsi que Le symptôme complotiste ; aux marges de la culture hypermoderne de Julien Cueille (2020, 277 ex).

À la différence des ouvrages conspirationnistes, sur les 28 livres étudiés, 22 d’entre eux ont été majoritairement vendus en librairie, point de vente de prédilection dans 25 % à 85 % des cas. Les grandes surfaces spécialisées n'apparaissent que dans 14 % à 74 % des cas. Quant aux grandes surfaces alimentaires, elles entrent à peine dans l’équation, représentant de 0 % à 3 % des ventes.

