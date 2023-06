Viktor Orban met la main sur le premier éditeur de Hongrie 

Le groupe, ce sont les maisons édition Jelenkor, Helikon, Kolibri, Park, et surtout le plus grand éditeur hongrois, Libri. Cette dernière publie des romans, des documents et des livres pour enfants, entre autres d’auteurs hongrois reconnus comme Péter Nádas, Andrea Tompa ou Tibor Bödőcs. Libri-Bookline, ce sont aussi 57 librairies à travers le pays de Sandor Marai.

Former les élites conservatrices de demain

Il y a trois ans, en avril 2021, MCC se rendait propriétaire des parts minoritaires détenues par l’entrepreneur Zoltán Spéder, avant ce rachat des 67,48 % des actions de l’ancien actionnaire majoritaire, SQ Invest Kft, nous apprend l’agence de presse hongroise MTI.

Le propriétaire du groupe précédemment majoritaire, Ákos Balogh, restera membre du conseil d’administration. La direction de Libri-Bookline se maintiendrait également, assurent les nouveaux possesseurs du groupe.

Selon le directeur général de MCC, Zoltán Szalai, « en tant que propriétaires engagé et fort en capital, nous garantissons l’avenir du livre hongrois à long terme ». La fondation profite en effet d’une dotation de plus d’1,5 milliard €...

La fondation Mathias Corvinus Collegium, créée par le Fidesz, se présente comme un établissement d’enseignement interdisciplinaire qui cherche « à favoriser les talents dans le bassin des Carpates ». L’ambition : former une élite qui poursuivra la politique et sauvegardera l’idéologie « illibérale » portée par Viktor Orban et le parti au pouvoir.

Pour ce faire, le MCC invite notamment des conférenciers, telle la membre du parti d’Éric Zemmour, Reconquête, Marion Maréchal... Dans cette optique, on comprend aisément l’intérêt de se rendre propriétaire de la plus grande maison d’édition en Hongrie : mieux faire infuser ses idées dans la société magyare.

"Préserver la culture hongroise"

L’envoyée spéciale en Hongrie pour RFI, Florence La Bruyère, rappelle néanmoins que Libri « diffuse des ouvrages très critiques vis-à-vis du régime d’Orban ». Le PDG du groupe a par ailleurs assuré que la ligne éditoriale de la maison sera maintenue.

Des affirmations qui ne suffisent pas à tranquilliser certains auteurs et personnalités publiques hongroises. Parmi ses voix qui s’élèvent contre un pouvoir de plus en plus hégémonique du Fidesz dans le pays, la romancière et poétesse Krisztina Toth.

Elle rappelle auprès du Courrier d’Europe centrale que le gouvernement a déjà mis la main sur les médias, la recherche et la science. Le pouvoir a en effet aboli l’indépendance des universités et de l’Académie des sciences.

Le président de la fondation créée par le Fidesz s’est également félicité de cette acquisition, sans faux-semblants : « Corvinus va pouvoir mieux préserver la culture hongroise ». Ce dernier est en outre le directeur politique du cabinet de Viktor Orban... La transaction doit encore être autorisée par le Bureau de la concurrence (GVH) hongrois.

Crédits photo : EU2017EE Estonian Presidency (CC BY-SA 2.0)