Guillaume Meurice demande : Peut-on aimer les animaux et les manger ?

Résumé de Peut-on aimer les animaux et les manger ? par la Martinière Jeunesse :

« L’ironie de Guillaume Meurice se fait socratique et revient à un personnage féminin, Lucie, que l’on trouve attablée à la terrasse d’un restaurant. Elle est végétarienne et sait pourquoi. Son ami, lui, ne l’est pas, et semble peu à l’aise d’avoir jusque-là ignoré les conséquences éthiques, écologiques et politiques de son choix.

Lucie instruit la discussion qu’il doit avoir avec lui-même en établissant les faits et réfutant des arguments qui n’en sont pas : non, le végétarisme et le véganisme ne sont pas d’inabordables caprices de riches ; non, la viande et le lait animal ne sont pas nécessaires aux humains ; non, on ne déforeste pas l’Amazonie pour abreuver les « bobos végans » de soja. En revanche, on tue 3,2 millions d’animaux par jour en France pour les mangeurs de viande.

Conclusion malicieuse : « Que choisissez-vous ? », demande le serveur, présentant un plat carné et un plat végétarien à celui qui ne sait plus s’il l’est ou non. Au lecteur le dernier mot donc, mais émancipé des fausses évidences qui nous gouvernent sur ce sujet. »