L'essayiste Laurence de Cock plagiaire ? Un historien accuse

Le papier incriminé avait été publié en février dans la revue en ligne Politis, après un séjour de l’auteure d’Une journée fasciste sur l’île d’Édouard Glissant.

Dans cet article de la discorde, Laurence de Cock dénonce l’action du panafricaniste plus que controversé, Kémi Séba. Le natif de Strasbourg, en 2018, avait organisé une descente dans un centre commercial de la Martinique, afin de s’emparer des sacs de sucres, « rouge du sang de [leurs] ancêtres esclaves », avait-il affirmé, nous apprend Mediapart.

Le sucre de la discorde

Le doux produit provenait de l’usine Le Galion, ultime entreprise de ce type encore installée sur l’île, et nationalisée en 1984. Dans son papier, Laurence De Cock déconstruisait notamment les arguments de l’ancien membre de la Nation of Islam, et de conclure : « Kémi Séba ou l’art du grand n’importe quoi idéologique contre l’histoire. » Après avoir détaillé l’histoire du Galion, elle ajoutait : « On peut même considérer qu’elle est le symbole d’une réappropriation par des descendants d’esclaves. »

Découvrant cet article, l’historien Zaka Toto bondit : dans sa revue, il avait précédemment publié une longue étude en cinq parties, sobrement intitulée, Le Sucre. Il y démontait également les arguments de Kémi Seba. Il partage alors plusieurs tweets contre Laurence de Cock, dénonçant l’absence de citation de son travail dans le papier de cette dernière. Elle ajoute par la suite une référence à Zist, en parlant de « blog » et non de revue.

Après de nouvelles mises en cause de Zaka Toto, se désolant d’une non-reconnaissance officielle à un manquement déontologique, et qu’elle ne présente pas d’excuses, Laurence De Cock porte plainte, « sur les conseils de son avocat, Raphaël Kempf ». Elle souffrit notamment des internautes qui ont soutenu Zaka Toto en l'attaquant directement.

Une polémique l'autre

Selon l’historienne, son papier, de 4000 signes face aux 40.000 de l’article de celui qu'elle accuse, a été construit grâce à une visite de l’usine de sucre Le Galion sur place, sa rencontre avec son directeur commercial et de la documentation sur internet, dont la série parue sur Zist, mais « surtout » un article du rédacteur en chef de Martinique La 1ère, Jean-Marc Party. Témoin de Zaka Toto lors du procès, Audrey Célestine, maîtresse de conférences à l’université de Lille, affirme, citée par Mediapart, « retrouver, très résumées, les idées de la série d’articles de Zist dans la chronique de Politis ».

Le compte rendu de l’audience par le journaliste de Mediapart, Antoine Perraud, engendra une nouvelle polémique, entre les protestations de l’historien et de son avocat, Me Henri Braun, face aux lacunes de l'article, mais aussi « de nos lectrices et lecteurs qui, comme nous l’expliquions dans le Club dès 2020, sont sensibles, à juste titre, à la charge symbolique, de violence et d’humiliation, que charrie toute histoire coloniale », décrit le rédacteur en chef de Médiapart, Edwy Plenel lui-même, dans un texte de réponse.

Ce dernier évoque « un procès et un article malvenus », et présente ses excuses pour un « compte-rendu, forcément incomplet », du fait d’une audience « fort longue ». 7 heures d'après Zaka Toto.

Une grande partie du procès oubliée

Edwy Plenel confesse : « Après échanges entre toutes celles et tous ceux qui sont responsables de cette publication – certes l’auteur de l’article, mais aussi ses commanditaires comme ses éditeurs, dans la chaîne collective de production d’un journal, sans oublier le directeur de publication, qui en est ultimement comptable –, sommes-nous arrivés à la conclusion que nous avons commis une triple erreur. »

La première, « de ne pas avoir pris le temps, en amont du procès, de traiter sur le fond cette douloureuse dispute devenue bataille judiciaire, d’autant qu’elle concerne des enjeux politiques auxquels notre journal est attaché et qu’elle implique une historienne qui a collaboré par le passé à Mediapart (dans l’émission Les Détricoteuses avec Mathilde Larrère). »

Deuxième erreur, d’avoir « essentialisé », et enfin « d’avoir mis en ligne ce compte-rendu d’audience alors que, en raison de contraintes objectives qu’il n’a pas cachées, son auteur n’avait pu assister à toute l’audience, et notamment aux réquisitions du procureur de la République et aux plaidoiries des avocats — moments qui, dans un procès en diffamation, en sont les instants décisifs. »

Il propose néanmoins une voie médiane : « Que Laurence de Cock ait été blessée par les virulentes critiques, accrues par les réseaux sociaux, que lui ont valu son article de Politis, écrit lors d’un court séjour à la Martinique, n’est pas niable. Mais qu’elle ait choisi d’y répliquer par une contre-attaque judiciaire, alors même que, sur le point d’histoire en cause, elle défendait la même lecture du passé que Zaka Toto, relève à tout le moins d’une sous-estimation de ce contexte qui pèse lourd dans des sociétés héritées de l’esclavagisme — d’un poids de souffrance inapaisée et de dignité révoltée dont témoigne toute l’œuvre d’un autre Martiniquais, Frantz Fanon, l’auteur des Damnés de la terre. Faire un procès ne pouvait qu’aviver cette blessure. »

Délibéré le 21 septembre

De son côté, l’avocat de Zaka Toto, Me Henri Braun, résume les affirmations de son client sur Twitter dans un long thread, suivant le compte rendu de Mediapart du procès : « 1/Zaka Toto est plagié par Laurence de Cock. 2/Zaka Toto est mis en examen puis jugé pour diffamation. 3/Zaka Toto est traité de “Petite Chose se haussant du col” par un plumitif cuistre. »

Zaka Toto espère « un jour avoir une couverture de #laffairedecock non raciste et non biaisée par les liens d’amitiés et de connivences de l’intelligentsia métropolitaine ».

Un internaute révèle par ailleurs des mots d’Antoine Perraud, évoquant Zaka Toto : « Parler de vol d’idées (alors qu’il y en a si peu) relève de la #farce et de la vantardise. »

La décision de justice est mise en délibéré et sera connue le 21 septembre selon Me Henri Braun. Laurence de Cock a par ailleurs assigné le journal Valeurs Actuelles en justice pour la publication d’un article considéré à charge.

Spécialisée dans l’histoire scolaire et ses manuels, Laurence de Cock remet en question les récits traditionnels et leurs représentations jugées simplistes, afin de promouvoir une approche critique et inclusive de l’enseignement de l’Histoire. Elle plaide pour une éducation historique qui donne la parole aux minorités et met en lumière les enjeux de pouvoir, de genre et de diversité. Zaka Toto est de son côté docteur en Histoire diplômé de l’Université des Antilles.

Crédits photo : L’Humanité (CC BY-SA 4.0)