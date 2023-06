Tristan Frigo nommé chef de cabinet de Rima Abdul-Malak

Conseiller parlementaire pour le groupe La République en Marche dès juillet 2017 — dans les commissions des Affaires économiques ainsi que celle du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, Tristan Frigo est entré rue de Valois via le cabinet de Roselyne Bachelot-Narquin, en juillet 2020.

Diplômé d’une licence de Droit, d’un master en études européennes et internationales de Science Po Strasbourg et d’un master 2 en Vie publique et relations institutionnelles de l’université Panthéon-Assas, M. Tristan Frigo a débuté en tant que consultant-stagiaire en affaires publiques au sein de l’agence Image Sept en 2016.

Par la suite, il rejoint l’Assemblée nationale, d’abord en tant que chargé d’études au sein du groupe UDI entre 2016 et 2017 puis comme conseiller parlementaire en charge de la commission des affaires économiques et de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire pour le groupe LaREM entre 2017 et 2020.

– Ministère de la Culture