Tristan Frigo conseillera la ministre de la Culture sur le cinéma et le jeu vidéo

Marvel fait renaître son comic The Punisher après deux ans d'absence. En effet, ce lundi 20 décembre, Marvel Entertainment a annoncé une toute nouvelle série, écrite par un des auteurs Marvel les plus en vue du moment, Jason Aaron, auteur notamment des derniers Thor. Un retour présenté comme le « point culminant et définitif » des aventures de Frank Castle, alias The Punisher. Une reprise surprise pour un des personnages les plus controversés de l'univers Marvel. Notamment pour l'utilisation qui en est fait, que ce soit du côté de policiers ou de militaires, de mouvements tels que Blue Lives Matter, ou encore de partisans de Trump putschistes du dimanche.