Animae, nouvelle maison d’édition dédiée au développement spirituel

Depuis leur création 2003, les éditions Leduc publient des livres pour aider chacun et chacune à mieux vivre et pensés pour enrichir, embellir, faciliter le quotidien.

19 nouveautés en 2023

Depuis 20 ans, les équipes ont devancé et accompagné le développement de nouvelles disciplines, de nouvelles expertises, de nouvelles thématiques — avec toujours le soutien des lecteurs, des libraires et de différents partenaires. Précédemment, elles les avaient déjà guidés avec succès dans les domaines de la santé, du bien — être, de la parentalité, du développement personnel (entre autres).

Parce qu’un Français sur deux se dit en quête spirituelle, Karine Bailly de Robien et Pierre-Benoit de Veron ont souhaité et encouragé la création d’une nouvelle maison d’édition de développement spirituel destinée à accompagner chacun, débutant ou initié, sur son chemin d’éveil : Animae.

« Notre objectif est d’aller plus loin dans l’exploration de l’âme [...] grâce à une marque dédiée », indiquent-ils, et de proposer une « approche renouvelée et inédite de la spiritualité et de l’ésotérisme, à la fois moderne et profonde ». « Le développement spirituel se situe à la convergence des traditions spirituelles, du développement personnel et de l’ésotérisme », précisent-ils également, avant de résumer : « Animae propose des titres qui parlent à l’âme et de l’âme [...] à tous les explorateurs de l’âme, des plus jeunes et débutants aux experts. »

Sous l’égide d’une direction éditoriale dédiée, ce sont ainsi 19 nouveautés Animae qui paraîtront en 2023. Ils mêleront différents formats (essais-documents, livres oracles, guides pratiques...), différents thèmes (arts divinatoires, conscience, intuition, karma...) et serons signés par des auteurs et autrices reconnus, telle que Lulumineuse – dont La voie de l’ascension est en librairie depuis le 22 mai -, Lorna Byrne – avec Les anges nous parlent -, ou encore Sahara Rose Ketabi – avec Révélez votre Dharma, préfacé par Deepak Chopra.

