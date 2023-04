Gallimard Jeunesse Musique lance un catalogue d'écoute en ligne

Depuis 1995, Gallimard Jeunesse produit et publie des livres CD pour éveiller les enfants à la musique. Aujourd'hui, la maison d'édition dispose de 24 collections (Les Albums Musique, Carnets de danse, Coco le ouistiti, Contes de toujours, etc.).

Cette initiative rend accessible en plusieurs épisodes des contes, des comptines en karaoké et des extraits musicaux pour favoriser l’accès à ses contenus. Par exemple, on retrouve Myla et l’arbre-bateau, Coco et les pompiers, ou encore le pêcheur et le mauvais génie (Contes des mille et une nuits).

L’offre s’adresse à un large public de « l’éveil musical » des plus petits (à partir de 4 ans) à toute la famille. La maison d’édition proposera des nouveautés tous les mois.

À lire: Livres audio et podcasts : consommation en hausse chez les Français

Crédits photo : Gallimard Jeunesse - Histoires et Chansons (YouTube)