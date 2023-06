Ma grand-mère, confidente et “dernier recours” pour les femmes (Adèle Bréau)

ActuaLitté : Tatiana de Rosnay, présidente du jury, parle du Prix Maison de la Presse comme d’une récompense toute particulière. Qu’en est-il pour vous ?

Adèle Bréau : Tout d’abord, la soirée organisée fut extraordinaire, avec quelque 450 personnes travaillant dans les Maisons de la Presse. Aucun prix n’aurait pu me faire plus plaisir — et je le dis sans flagornerie — et plus encore pour ce roman. En tant que journaliste et auteure, je suis une férue de presse : j’apprécie toujours de me rendre dans les kiosques et de tout acheter, tout lire.

ENTRETIEN - Tatiana de Rosnay : “Romancière, mais lectrice avant tout”

Or, la sélection de livres proposés s’articule souvent autour d’ouvrages en mesure de toucher le plus large public possible. Cette dimension populaire doit se comprendre dans le sens noble du terme et trouve un écho particulier en moi. Dans mes romans, par ma manière d’écrire, les thèmes, c’est précisément ce que je recherche. Et pour L’heure des femmes, qui raconte ce que ma grand-mère a réalisé pour les Françaises, j’y suis particulièrement sensible : c’est une merveilleuse adéquation.

Justement, pour votre septième roman, pourquoi vous être consacrée au parcours de votre aïeule ?

Adèle Bréau : Nous avons toujours été très proches : je suis devenue journaliste, comme elle, travaillant pour des magazines féminins qui interrogent la vie des femmes, comme elle. Et je suis devenue, comme elle, auteure. Mes destinées professionnelles et personnelles ont été portées par l’exemple qu’elle m’a donné. En dépit de ces liens, l’idée ne m’avait jamais effleuré que d’écrire sur elle.

Puis, le magazine Marie Claire, en toute connaissance de notre filiation, m’a demandé un article. J’avais en tête que ce serait vite rédigé… cela s’est fini en un sujet de quatre pages ! Plongeant tout à la fois dans ce que fut son aventure radiophonique et dans l’ensemble des lettres qu’elle reçut durant sa carrière — plus de 100.000 — j’ai pris conscience de la vie des femmes à cette époque.

Enfant, nous percevons les adultes comme des vieux, sans âge. Or, sa carrière débuta à 49 ans : cela devenait un sujet comme j’aime en proposer à mes lectrices et lecteurs. Plus qu’un sujet : un thème inspirant.

EXTRAIT - L'heure des femmes, d'Adèle Bréau

Finalement, à la publication de l’article, je m’attendais à des retours d’auditrices de l’époque. En réalité, leurs filles, ou petites-filles m’ont contactée : toutes témoignaient de l’incidence de cette émission dans leur vie. Leurs mères changeaient de regard sur l’éducation à donner, ne pas tout miser sur une vie familiale, s’investir dans des études. Le passé répondait au présent.

En ce cas, pourquoi le choix du romanesque, de la fiction, plutôt que de la biographie ?

Adèle Bréau : Oh, cela tient en quelques mots. Quand je deviens romancière, je peux m’éloigner du réel, des éléments factuels auxquels le métier de journaliste ramène. Imaginer des personnages, cela revient à cet âge où l’on joue à la poupée, en inventant des histoires. D’autre part, étant sa petite-fille, je ne me sentais pas la position d’une biographe idéale ni objective.

D’ailleurs, les lettres adressées à Menie Gregoire, que notre famille a confiées aux archives d’Indre et Loire, ont presque imposé la fiction. Dans ces courriers d’auditrices se mesurait l'importance qu'avait prise Allo Ménie !, qui débuta en 67. Par la suite, ma grand-mère dira souvent que les femmes ne savaient rien des événements de mai 68 : nous avions du mal à la croire, sauf que les courriers en attestent.

Comment, alors, donner vie à celles qui écoutaient les témoignages, partageaient les questionnements, sans pour autant appeler ? Il fallait construire un fil narratif mettant en scène ces anonymes, qui dressaient le portrait en contrepoint de la femme de radio. C’est ainsi que Mireille et sa sœur Suzanne sont apparues. Esther est intervenue par la suite, pour relier cette époque plus ancienne à la nôtre.

Mais l’on aurait pu croire que je biaisais le pacte de lecture, à me servir du romanesque, alors j’ai ajouté de véritables lettres au fil du roman. Pour montrer par ces textes, atroces ou magnifiques, qu’il n’y avait aucune exagération. Et éviter surtout l’écueil de l’hagiographie. J’espère pouvoir en intégrer plus dans la version poche – 100.000, imaginez, nous n’aurions pas assez d’une vie pour les lire toutes.

Quelle femme était Menie Gregoire ?

Adèle Bréau : Ma mère et moi avions cette image de paillettes et de star-system, car son arrivée coïncide avec la starification des animateurs de radio. De fait, elle avait une réelle faculté d’écoute et d’empathie — au point que ma mère, après la lecture du roman, m’a avoué ne pas avoir l’idée de ce qu’elle vivait réellement.

Lors de ces après-midi d’antenne, elle devenait le réceptacle des malheurs, pour des femmes qui s’adressaient à elle comme un ultime recours. Elle aura accompagné des bouleversements sociétaux qui aujourd’hui sont entrés dans l’Histoire. Et les retours de lecteurs me font plaisir, de ce point de vue, parce qu’ils ont trouvé dans le récit cette résonnance avec notre temps.

Nous connaissons les dates, la légalisation de la pilule, le droit à l’avortement ou celui d’ouvrir un compte en banque sans être accompagnée de son mari. En donnant vie à des auditrices comme Mireille, je voulais que l’on perçoive véritablement le quotidien, jusque dans la vie des couples.

Le mari de Mireille, Lucien, en atteste : il ne cherche pas à mal, dans son couple, mais il découle d’un cursus sociétal qui se reflète dans son comportement. Ces scènes sont celles qui montrent combien le regard et les attitudes ont évolué — tout en rappelant que notre modernité, malgré ses avancées, n’est finalement pas si éloignée de cette époque.

Crédits photo : Tatiana de Rosnay, présidente du jury ; Adèle Breau, lauréate 2023 ; Arnaud Ayrolles, président du Groupe NAP © Groupe NAP

DOSSIER - Prix Maison de la Presse 2023 : au service des lecteurs