Volodymyr Zelensky invité à bannir les livres russes et biélorusses

Une partie de la société civile s'impatiente, en Ukraine, et souhaite que l'interdiction des ouvrages russes et biélorusses sur le territoire national devienne effective. Une pétition, publiée le 16 mai dernier, a réuni plus de 25.000 signatures, obligeant le président Volodymyr Zelensky à s'expliquer sur un décret d'application qui tarde...

À l'unanimité

Le 19 juin 2022, le Parlement ukrainien adopte à l'unanimité, avec 306 voix pour, un projet de loi « concernant la mise en œuvre de certaines restrictions d'importation et de distribution de produits éditoriaux relatifs à l'État agresseur, à la Biélorussie et à certains territoires ukrainiens occupés ».

Derrière cet intitulé suffisamment explicite, plusieurs mesures destinées à interdire l'importation et la distribution, sur le territoire ukrainien, d'ouvrages publiés en Russie et en Biélorussie. Le texte prohibe également les contenus « anti-ukrainiens », terme assez vague, dans le pays. Enfin, quelques dispositions portent sur la traduction des œuvres en ukrainien ou dans les langues de l'Union européenne.

Respect de la Constitution

Après adoption d'un texte par le Parlement, le président de la République dispose d'un délai de quinze jours pour signer le décret de promulgation. Mais, dans le cas de la loi 2309-IX, celui-ci est largement dépassé, puisque Volodymyr Zelensky n'a toujours pas permis au texte de s'appliquer, à ce jour.

Des membres de la classe politique comme de la société civile n'ont pas tardé à lui rappeler. En août 2022, un collectif d'avocats et de professeurs de sciences politiques ou de droit publiait ainsi une tribune exhortant Zelensky à concrétiser la volonté du peuple.

Citant l'article 94 de la Constitution ukrainienne, le texte soulignait que « l'inaction du président semble inacceptable d'un point de vue non seulement légal, mais aussi vis-à-vis de la culture politique, des traditions démocratiques, du respect du peuple et du Parlement ukrainiens ».

La liberté d'expression attaquée

Parmi les éléments qui pourraient expliquer le manque de motivation du président ukrainien, des inquiétudes vis-à-vis des droits humains et notamment de la liberté d'expression. Dans un rapport publié en septembre 2022, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avait en effet classé la loi 2309-IX au sein du chapitre portant sur les restrictions des libertés fondamentales.

Cette loi, qui n'a pas encore été signée par le président de l'Ukraine, révoque des permis précédemment accordés pour l'importation et la distribution [des ouvrages concernés] et stipule que des permis sont nécessaires pour importer des livres écrits en russe depuis d'autres pays. – Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

10 jours pour répondre

La nouvelle pétition, publiée sur le site de la présidence de l'Ukraine le 16 mai dernier, a d'ores et déjà réuni les 25.000 signatures nécessaires à son examen. Volodymyr Zelensky dispose désormais de 10 jours pour apporter des éléments de réponse à l'initiative citoyenne, selon Chytomo.

« En temps de guerre, il est évident qu'en tant que commandant en chef des forces armées, votre principale préoccupation reste la riposte militaire contre l'agresseur », souligne le texte de la pétition. « Mais quand le Parlement, l'industrie du livre et la société civile soutiennent la loi 2309-IX et que seule votre signature manque pour empêcher la Russie de détruire notre marché du livre, alors la situation est à la fois inacceptable et incompréhensible. »

La polémique autour de la loi 2309-IX et l'importation d'ouvrages russes en Ukraine en rappelle une autre, qui portait pour sa part sur la présence d'auteurs russes et ukrainiens dans un même événement littéraire...

Photographie : Volodymyr Zelensky, en août 2022 (illustration, Number 10, CC BY-NC-ND 2.0)

DOSSIER - La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine ou la Russie impériale