L’union fait la force : le système de promotion de l’édition italienne à l’étranger

Le Salone Internazionale del libro de Turin — son nom ne le cache pas — a toujours accordé une grande attention aux questions internationales : cette année, un espace de plus en plus grand et professionnalisé était consacré à l’achat et à la vente de droits (Rights Center) et les invités internationaux ont pris part, en nombre, à la manifestation.

La promotion de l’édition italienne à l’international a fait l’objet d’une table ronde avec plusieurs invités de différentes institutions et organismes de promotion : Simona Battiloro (MAECI, Ministère des Affaires Étrangers et de la Coopération internationale), Angelo Piero Cappello (Cepell, Centre pour le livre et la lecture), Paolo Grossi (Treccani/New Italian Books), Milena Del Grosso (ICE-Italian Trade Agency), Paola Seghi (AIE, Association des éditeurs italiens).

Une pluralité d’acteurs, un objectif unique

Deux éléments caractérisent la promotion de l’édition italienne à l’étranger : la collaboration entre une pluralité de différentes institutions et une véritable croissance. En témoignent les données de l’AIE sur l’augmentation de la vente des droits italiens au cours des vingt dernières années.

Les organismes impliqués dans la promotion du livre italien à l’étranger sont en effet nombreux et le financement, même si largement inférieur par rapport à d’autres pays européens, notamment la France, est en augmentation. Parmi les acteurs, citons en premier lieu le ministère des Affaires étrangères qui, pour la première fois cette année, dispose d’un stand au Salon du livre de Turin.

Pour financer la traduction d’ouvrages italiens, il propose un appel d’offres dont le budget a été multiplié par trois en trois ans (de 200.000 en 2019 à 630.000 € en 2022, favorisant la traduction d’environ 300 ouvrages italiens). L’appel a été ouvert cette année aussi aux agences littéraires.

Un autre acteur important est l’ICE (ou Italian Trade Agency, agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes), qui contribue notamment à l’organisation du Rights Center du Salon du livre de Turin. Sa perspective est celle des affaires, et la culture est perçue comme un business.

L’objectif est donc de travailler en synergie avec le ministère des Affaires étrangères et le réseau des instituts culturels italiens dans le monde (au total 82) pour assurer la participation de l’Italie aux foires internationales (au moins une par an et par groupe linguistique). L’ICE travaille également en étroite collaboration avec l’AIE, l’association professionnelle qui représente les demandes des éditeurs.

Le nouveau rôle du Cepell

À ces acteurs historiques, chargés depuis longtemps de la promotion de la culture et de l’édition italiennes à l’étranger, s’ajoute depuis 2020 le Cepell (Centre pour le livre et la lecture, créé en 2008).

Angelo Piero Cappello, directeur du Cepell - Crédits : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En plus de promouvoir la lecture en Italie conformément à son rôle traditionnel, cet organisme, qui dépend du ministère de la Culture (MiC), organise également un appel d’offres public pour aider les éditeurs italiens à faire traduire leurs ouvrages.

Ainsi, en 2020, 29 volumes ont été traduits de l’italien vers le français à travers cette aide (14 en 2021 et en 18 en 2022). Au total, un million et demi d’euros ont été investis pour traduire plus de 500 ouvrages en deux ans, selon le président Angelo Piero Cappello. Par ailleurs, le Cepell organise des résidences d’été pour les traducteurs étrangers en Italie.

Investir dans le numérique

Enfin, il est intéressant de noter que les ministères des Affaires étrangères et de la Culture ont développé des outils de promotion en ligne. Un exemple est la création de la plateforme Italiana, pour valoriser la création italienne dans le monde, ainsi que le podcast Alfabeto italiano, qui parle du monde du livre en quatre langues, réalisé en collaboration avec storielibere.fm.

Cependant, l’initiative certainement la plus intéressante dans le domaine de l’édition concerne la collaboration entre la maison d’édition Treccani, l’AIE et le ministère des Affaires étrangères et de la Culture, qui a donné naissance il y a trois ans au portail NewItalianBooks, une vitrine de l’édition italienne en trois, et bientôt quatre langues (italien, anglais, français et allemand).

Il s’agit d’une plateforme similaire à Books from France qui offre aux éditeurs étrangers un aperçu de la production éditoriale italienne grâce à des fiches de présentation des ouvrages — aujourd’hui plus de 2300 — chargés par des éditeurs et des agents italiens. Depuis cette année, la plateforme propose également une base de données de traducteurs italiens.

Crédits photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

