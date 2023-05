Elena Ferrante de la romance”, Erin Doom révèle son identité

Elle a moins de trente ans et son succès a été fulgurant. Son véritable nom est Mathilde, mais elle est plus connue sous son nom de plume, Erin Doom. Italienne d’origine, elle a commencé à écrire sur la plateforme Wattpad sous le pseudonyme de DreamsEater en 2017 avant d’être publiée par Magazzini Salani.

Derrière la plume

Invitée hier dans l’émission de Fabio Fazio, elle se confie enfin : « J’ai toujours été une personne très, très introvertie, réservée et timide. Quand j’ai commencé ce périple, j’ai choisi un pseudonyme pour le vivre de la manière qui convenait le mieux à ma nature. L’anonymat était un compromis, même si c’était ma décision, à plusieurs reprises j’ai senti qu’il me manquait quelque chose, une partie très importante de tout cela : le plaisir de pouvoir rencontrer mes lecteurs, de pouvoir apprendre à les connaître. »

Elle est également revenue sur un épisode embarrassant de son parcours d’auteur. « Quand je suis allée au Salon du Livre [de Turin], j’ai été exclue de mon propre évènement, personne ne savait à quoi je ressemblais alors je m'y suis rendue en tant que spectatrice, et c’était mémorable. »

Et de poursuivre : « Il y a eu cet évènement dans un pavillon sur le phénomène BookTok et le cas Erin Doom. J’avais écrit une lettre exprès, mon éditeur devait la lire devant tout le monde. Quand je suis arrivée, j’ai demandé au personnel de sécurité si je pouvais entrer et je me suis vu refuser l’accès, car c'était plein. »

Erin Doom a aussi expliqué la source de son pseudonyme. « Erin est un nom d’origine irlandaise qui rappelle les concepts de liberté de nature et de grands espaces. J’ai choisi Doom pour son ambivalence, car, en anglais, cela signifie à la fois destin et malheur. Tout, selon la façon dont nous le vivons, à une connotation négative et positive. »

Et après ?

Elle a fait le choix de révéler son identité alors que débute la promotion de son nouveau roman Stigma, disponible dans les librairies italiennes à partir de ce 16 mai. Mais, maintenant que toute l’Italie sait qui est Erin Doom, sa vie pourrait changer, et l’autrice de conclure : « J’espère que je serai à la hauteur, je reste un peu timide. »

Son livre Frabbricante di lacrime s’est vendu à plus de 500.000 exemplaires, quand son second roman Nel modo in cui cade la neve (« Comment tombe la neige ») s’est lui écoulé à plus de 200.000 exemplaires. Des chiffres qui font de la jeune autrice la plume la plus aimée et la plus vendue d’Italie pour l’année 2022, d’après Donna Moderna. En France, Fabricant de larmes s’est écoulé à près de 3000 exemplaire depuis sa sortie en mars de cette année chez Hachette (chiffres Edistat).

Crédits photo : Capture d'écran YouTube