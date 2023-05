La policière Agnès Naudin condamnée pour violation du secret professionnel  

L’actuelle porte-parole du syndicat Snuitam-FSU Intérieur a écopé de six mois d’emprisonnement avec sursis, et trois ans d’interdiction d’exercer son métier de policière. Le parquet réclamait, outre du sursis, une interdiction définitive d’exercer, et 15.000 euros d’amende, dont un tiers avec sursis.

Anonymisation insuffisante

Le tribunal a estimé que « l’analyse comparée des trois procédures et de celles figurant dans son ouvrage démontre qu’Agnès Naudin ne s’est pas (seulement) inspirée d’affaires et de modes opératoires d’ordre général, car de trop nombreux détails relatifs à l’identité, l’environnement des parties, les faits eux-mêmes, ainsi que la reproduction exacte de termes et de contenus figurant dans les auditions (...) permettaient d’identifier les parties en cause », révèle Libération.

Les juges chargés de l’affaire ajoutent : « L’anonymisation est de ce fait insuffisante pour préserver le caractère secret desdites informations, qui ont été révélées par la publication du livre. »

Le roman incriminé revient sur trois enquêtes tirées de son expérience d’enquêtrice de la brigade territoriale de protection de la famille des Hauts-de-Seine : un bébé secoué, un viol sur mineure et un viol conjugal. Des affaires encore en cours, et dont le jugement est à venir. La violation du secret professionnel ne repose ici pas sur « la nature de l’information » qui est divulguée, mais part de « la fonction exercée par la personne qui reçoit » cette information.

Au plus proche de la réalité

Les noms des protagonistes et des villes ont été changés, mais certaines indications ont subsisté comme des surnoms, et plus grave, des passages de procès-verbaux d’auditions de victimes comme de prévenus. Lors de l’audition du 15 mars, la présidente du tribunal avait pris à partie la policière-romancière : « Vous donnez des éléments d’identité du père, l’âge de la nourrice, son statut marital… Vous reprenez à la virgule près des déclarations d’une audition. Pourquoi autant de détails ? »

Agnès Naudin avait rétorqué : « J’avais une grande peur de trahir la réalité, de mal interpréter, j’ai voulu être au plus proche. Quand j’écris, j’ai l’impression de faire quelque chose d’utile, qui servira aux autres. Je ne voyais pas d’éléments, dans ces détails, qui pourraient porter préjudice à l’enquête. »

Dans le cas d’un viol incestueux, l’auteure y décrit l’adolescente en termes peu amènes, la qualifiant de « garce » qui « mentait ». Autant de déclarations qui peuvent soutenir la défense du prévenu, défendait le procureur le 15 mars dernier.

"De multiples mises en garde"

Un autre texte, Affaires d’ados, édité en 2019, dans le même esprit que le précédent, a pu participer à cette condamnation. Le substitut du procureur, Thomas Lebreton, avait regretté : « Aujourd’hui encore, après X livres, X années, Madame Naudin ne semble pas avoir compris l’intérêt du secret professionnel. Donc elle peut encore prendre la plume et écrire sur une procédure, donner son avis sur l’innocence, ou la culpabilité, d’un tel ou un tel. C’est l’antithèse absolue du métier de policier. »

L’auteure avait demandé l’accord des personnes impliquées, s’était-elle défendue, comme avait averti l’ensemble de sa hiérarchie, tant judiciaire que policière. Elle aurait constitué un rapport envoyé en janvier 2018.

Après l’audience, Agnès Naudin continue de l’affirmer : « Ma hiérarchie s’est uniquement préoccupée de l’image potentiellement négative que pouvait donner le livre sur le service auquel j’appartiens — ce qui n’a jamais été le cas — et non d’une soi-disant violation du secret professionnel. »

La loi de l'omerta

A contrario, selon les juges du tribunal ds Hauts-de-Seine, les documents révèlent de « multiples mises en garde de la part de ses supérieurs », car « l’ensemble des mentions figurant sur les notes, rapports, notifications et témoignages recueillis démontrent incontestablement que le danger d’une telle publication, au regard des exigences légales, a été appréhendé » par sa hiérarchie.

À la parution du texte, Affaires de famille, les magistrats des Hauts-de-Seine avaient signalé la possible violation du secret professionnel que recelait le livre. Une enquête de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a par la suite été diligentée.

Agnès Naudin a récemment coécrit un ouvrage de témoignages, Police : la loi de l'omerta, alertant sur les dysfonctionnements dans la police. Elle a annoncé faire appel de sa condamnation.

Crédits photo : Agnès Naudin - Fédération Syndicale Unitaire (YouTube)