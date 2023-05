Près de 214 000 livres récoltés pendant l'opération PartagerLire

Voilà déjà 15 ans que Payot Libraire organise l’opération PartagerLire (Prix suisse de l’Éthique 2010). Elle invite les lecteurs à alléger leur bibliothèque tout en allant à la rencontre de ceux qui, en Suisse et dans le monde francophone, n’ont pas facilement accès aux livres.

Cette opération a été lancée en 2008 dans deux librairies genevoises, en collaboration avec l’Hospice général de Genève. Elle rejoignit les manifestations qui, dans de nombreux pays, célèbrent le 23 avril la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. L’année suivante, elle s'exporta vers toutes les librairies Payot de Suisse romande.

De multiples destinataires

12.000 ouvrages seront distribués aux personnes précarisées du canton de Genève via l’Hospice général, 8400 vers des hôpitaux et EMS de Suisse romande, via l’action « Un temps pour lire » de la Fondation Payot pour la promotion de la lecture (FPPL).

Pour la deuxième année consécutive, avec l’aide de la diaspora burkinabé en Suisse et de l’association Isabelle Chevalley, 160.000 livres partiront dans des bibliothèques scolaires et des prisons du Burkina Faso. L’association Isabelle Chevalley lutte contre l’analphabétisme en mettant des ouvrages à disposition des jeunes et des adultes.

Plus de 33.600 livres iront à la Fondation Almadanya en Tunisie, en faveur des centres culturels de Tataouine, Kairouan, Sousse, Le Kef, Mahdia, Jendouba et Siliana, ainsi qu’à plus de 230 bibliothèques scolaires rurales. Cette ONG y œuvre pour le développement – via notamment l’accès gratuit à la culture et aux livres –, la formation professionnelle et l’éducation des enfants des milieux défavorisés.

Prendre en charge les dons

Les donations sont acquises par les œuvres d’entraide et les bénéficiaires des aides sociales du canton, ainsi que les bibliothèques partenaires du projet « Un temps pour lire » dans les hôpitaux romands. L’objectif de ces dernières est de (ré)introduire la lecture – selon le principe du bookcrossing – dans les établissements de soins et d’offrir ainsi un moment d’évasion aux patients.

Du 22 mars au 1er avril, les ouvrages ont été déposés dans 228 points de récolte, à savoir 206 supermarchés Coop et magasins Coop City, 14 librairies Payot et 7 magasins Nature & Découvertes, ainsi qu’à Palexpo lors du Salon du livre de Genève. Des ouvrages ont également été rassemblés dans des établissements scolaires des cantons de Vaud et de Genève.

Près de 5700 cartons ont ensuite été triés durant 12 jours par les équipes des enseignes, ainsi que des bénévoles et des membres de l’association des Tunisiens de Genève, de la Fondation Almadanya et de l’Association Isabelle Chevalley.

Crédits photo : Michael Coghlan (CC BY-SA 2.0)