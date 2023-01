La Grande Mosquée de Paris renonce à sa plainte contre Houellebecq  

C’est le grand rabbin Haïm Korsia qui a joué les médiateurs entre le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, et l’auteur des Particules élémentaires. « Tous deux ont manifesté une grande intelligence du cœur », témoigne le grand rabbin, repris par l’AFP.

Sur Twitter, la Grande Mosquée de Paris a expliqué jeudi 5 janvier que Michel Houellebecq avait admis : « les paragraphes concernés sont ambigus. » Et d’ajouter, toujours selon l’institution islamique : « Je les remplacerai donc, dans l’édition à venir, par des paragraphes explicitant mieux mon propos, et qui, je l’espère, ne heurteront pas les musulmans. »

Ce vendredi, la Grande Mosquée de Paris annonce dans un communiqué, « renoncer en cet état aux poursuites judiciaires à son encontre ».

« Je plaide coupable »

Dans un autre communiqué, toujour partagé sur le réseau social d'Elon Musk le mercredi 28 décembre, la Grande Mosquée de Paris annonçait un dépôt d’une plainte pour des affirmations qui relèvent, selon elle, de « la provocation à la haine contre les musulmans ».

Elle réagissait à la publication d’une discussion entre Michel Onfray et Houellebecq dans la revue du premier, Front populaire, en décembre 2022. Dans un hors-série intitulé « Fin de l’Occident ? », il y déplore la perte de l’identité des Français, qualifie le « grand remplacement » de « fait » et semble prédire des « actes de résistance » qu’il présente comme de futurs « Bataclans à l’envers ».

Si l’islam en tant que religion a déjà fait partie des cibles de Houellebecq, il évoque cette fois les musulmans de manière directe : « Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les musulmans s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent. »

Dans les colonnes du Point du 4 janvier, Michel Houellebecq enfonçait le clou, en affirmant, entre autres : « Je suis cette fois accusé d’islamophobie, ce qui est davantage pertinent. L’islam est une religion qui ne m’inspire guère de considération, dans une certaine mesure je plaide donc coupable ; à condition d’ajouter que je suis un islamophobe à temps partiel. De fait, l’islam m’intéresse peu. J’avais relu intégralement le Coran au moment où j’écrivais Soumission ; ça m’avait suffi. »

Le lendemain, il révisait son discours auprès du Figaro, expliquant notamment que ce que les Français « demandent, et même ce qu’ils exigent, c’est que les criminels étrangers soient expulsés, et en général que la justice soit plus sévère avec les petits délinquants ».

Dans une lettre ouverte de Michel Onfray au recteur de la Grande Mosquée de Paris cette fois-ci, toujours le jeudi 5 janvier, il répond : « Je crois en effet à la liberté de conscience, de pensée, de réflexion, d’expression. Or cette liberté ne se morcelle pas car, si on commence à lui donner des limites — et qui les lui donne ? -, alors elle cesse d’exister. Si l’on peut tout dire sauf ce qu’il ne faut pas dire, alors seul importe ce qu’il ne faut pas dire et qui va s’étendre comme une tache d’huile appelée à tout recouvrir d’une vaste prohibition. »

Et d’exhorter au dialogue, « surtout sur les sujets qui fâchent, car le Verbe est toujours supérieur à l’Épée qui, elle, témoigne de l’échec de la raison. » Il ajoute encore : « Le Coran ne cesse de parler d’Allah comme du Très Miséricordieux, du Tout Miséricordieux. Nul n’ignore, bien sûr, et vous moins qu’un autre, que la miséricorde nomme la pitié par laquelle on accorde le pardon au coupable. » Prière entendue.

La critique des religions de Michel Houellebecq, depuis quelques années, se concentre de manière quasi exclusive sur l’islam et les musulmans. Mais elle n’est pas nouvelle. Dans un entretien au magazine Lire, en 2001, il déclarait : « Je me suis dit que le fait de croire à un seul Dieu était le fait d’un crétin, je ne trouvais pas d’autre mot. » Il avait poursuivi en qualifiant l’islam de « religion la plus con », soulignant plus loin son caractère « dangereux ».

À l’époque, la Grande Mosquée de Paris avait déjà été à l’initiative d’une procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour « complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes en raison de son appartenance à une religion » et « injure ». Elle était alors portée par le conseiller de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz.

En 2002, Houellebecq avait été acquitté des faits qui lui étaient reprochés, la justice estimant que ses propos relevaient du droit à la critique des doctrines religieuses.

Crédits photo : Ministerio de Cultura de la Nación (CC BY-SA 2.0)

