Michel Houellebecq accusé de plagiat : délibération le 12 mai

Me Ngandomane, contacté par ActuaLitté, est toujours aussi convaincu des liens entre le texte de l’auteur des Particules élémentaires et de son client. Il avait relevé 70 ressemblances sur le fond, et plus généralement, une structuration similaire de l’œuvre.

Ne rien lâcher de la procédure

L’avocat précise avoir ajouté des pièces au dossier pour cette audience en appel, et ne ferme pas la porte à un pourvoi en cassation, « mais nous n'en sommes pas là ». L’objectif des accuseurs est encore qu’un véritable procès ait lieu sur les parties du manuscrit d’El Hadji Diagola qui questionnent le roman de Michel Houellebecq, Soumission, mis en cause.

Au sujet de la demande reconventionnelle de Houellebecq et des éditeurs mis en cause, Gallimard et Flammarion, Me Ngandomane est formel : « La plainte des défendeurs quant à des plagiats éventuels de mon client, n’invalide en rien nos accusations. Ce sont deux affaires différentes. »

Oeuvre de l'esprit ou non ?

De son côté, Me Josée-Anne Benazeraf, avocate de Michel Houellebecq, Flammarion et Gallimard, avait expliqué qu’El Hadji Diagola ne saurait par ailleurs démontrer sa qualité d’auteur : près de 75 % de ses deux manuscrits relèveraient, eux aussi, du plagiat d’autres œuvres. Impossible, donc, pour le tribunal, de considérer Diagola recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur sur ces passages.

Me Ngandomane a espoir que la procédure reparte en jugement sur le fonds, notamment car le tribunal « n’avait pas tranché, en première instance, une partie des questions qui lui avaient été soumises ». Il évoque enfin la disproportion des moyens entre son client, et Michel Houellebecq et ses éditeurs : « On est des lilliputiens », résume-t-il.

Le délibéré sera rendu le 12 mai prochain.

Une affaire au long cours

Les 6 janvier et 5 mars 2020, Me Ngandomane assignait Michel Houellebecq pour plagiat et contrefaçon. Écrivain et journaliste, El Hadji Diagola avait proposé en 2013 et 2014 un manuscrit, La chute des barbelés, aux Gallimard et Flammarion du groupe Madrigall, sans succès.

En 2015, la parution de Soumission fait l’événement, en raison du texte — dans lequel Houellebecq met en scène un président français de confession musulmane — et du contexte : les attentats de Charlie Hebdo eurent lieu le jour même de la sortie du livre.

Comme un couac ?

El Hadji Diagola découvre le roman et y décèle des similitudes avec son propre texte, qu’il publie finalement à compte d’auteur en septembre 2015 chez Edilivre, sous le titre, Un musulman à l’Élysée. Il attaque l’auteur pour plagiat, mais également Flammarion et Gallimard pour avoir donné le manuscrit à Michel Houellebecq, transgressant la confidentialité du manuscrit.

La défense a alors mis en cause « tout le sérieux de cette action en contrefaçon innervée tout à la fois de paranoïa et d’une mauvaise foi caractérisée qui confine au dol ». Et considère l’ensemble de la procédure comme fondée sur « cette volonté de nuire ». L’appel incarnerait « l’occasion pour M. Diagola de colporter de nouvelles accusations de contrefaçon particulièrement infamantes qui n’ont aucun lien avec le litige et ne reposent sur aucun fondement ».

Outre les accusations de plagiat à l’encontre d’El Hadji Diagola, ce dernier a déjà été condamné à payer 5000 € à Michel Houellebecq, aux éditions Gallimard et Flammarion, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour procédure abusive. Suite à cette décision, Me Ngandomane a annoncé faire appel.

40 % du pactole

Si la contrefaçon est avérée, Me Ngandomane réclame que 40 % des droits d’auteur de Soumission soient reversés à son client. Ce qui représente, tous formats confondus, une partie des revenus tirés des plus de 931.000 exemplaires qui ont été écoulés (poche et grand format, hors ebook) en France, soit près de 15,47 millions € de CA pour les différents éditeurs (données : Edistat).

132,8 millions € de dommages-intérêts — des dédommagements corrélés aux ventes du livre et de ses 42 traductions. Un expert serait alors missionné pour « évaluer les retombées financières tirées de la publication en France et à l’étranger », tous supports confondus, de Soumission.

Pour un précédent roman, La carte et le territoire, des passages avaient été comparés à des notices Wikipédia concernant différentes personnalités. L’éditeur avait défendu l’écrivain, indiquant qu’il « utilise effectivement les notices et sites officiels comme matériau littéraire brut pour parfois les intégrer dans ces romans après les avoir retravaillés ».

Outre Un musulman à l’Élysée, édité chez Edilivre - une maison d’édition à compte d’auteur, El Hadji Diagola est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Merci, les femmes !, publié chez l’Harmattan.

Crédits photo : Ministerio de Cultura de la Nación (CC BY-SA 2.0)