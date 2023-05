Bibliothèques, Pass Culture : en avoir pour ses impôts

En 2019, pour 1000 € de dépenses, la répartition s’effectue majoritairement vers la protection sociale (572 €), puis l’Éducation (95 €) — mais entre deux, se retrouvent diverses dépenses sectorielles : le montant global s’élève à 156 € dont 26 € partent dans le domaine de la Culture. À titre indicatif, l’environnement en reçoit 17 €.

Par ailleurs, si l’année 2019 sert d’indicateur, la crise sanitaire a bousculé la structure traditionnelle des dépenses. Ici, comme ailleurs, l’année 2019 sert donc de référence avant Covid.

Le ministère de l’Économie propose une vision plus détaillée des ressources allouées. On y rappelle que communes et intercommunalités « consacrent en moyenne 22 € par an par habitant à la lecture publique ». Autrement dit, aux bibliothèques. Ce chiffre provient toutefois les données d’activités de 2018, que le ministère de la Culture a communiquées en mars 2021.

À LIRE - Bruno Le Maire : écrivain, une bonne situation pour un ministre ?

« Dans le plan de relance, une dotation de 30 M€ au total a été versée en 2021 et 2022 aux collectivités pour poursuivre le plan d’extension des horaires d’ouverture et réaliser de grands investissements structurants », ajoute Bercy.

Le Pass Culture marquera certainement l’une des grandes évolutions dans le budget de la Culture. Lors de l’examen du Projet de loi de Finances 2023, l’enveloppe consacrée fut portée à 208,5 millions €. Une hausse de 9,5 millions € qui entraîna de sérieuses réserves chez les parlementaires.

Le Pass Culture est un dispositif favorisant l’accès des jeunes à la culture à travers une part collective, à partir de la classe de 4e, et une part individuelle, à partir de 15 ans.

L’offre individuelle permet aux jeunes de 15, 16 et 17 ans de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans) pour accéder à des biens et services culturels (places de cinéma, de concert, de théâtre, billets d’entrée de musée, livres, etc.).

L’offre collective, allouée aux établissements scolaires, permet à un professeur de financer des activités d’éducation artistique et culturelle pour sa classe (montants de 25 euros pour les élèves de quatrième et de troisième, de 30 euros pour les élèves de seconde et de CAP, et de 20 euros pour les élèves de première et de terminale).

– Ministère de l’Économie