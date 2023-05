Du retour des ouvrages invendus : une étude européenne

Six mois d’entretiens ont été nécessaires à l’élaboration de cette première étude. Elle porte sur sept marchés du livre : la Lettonie, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Slovaquie, l’Espagne et la Suède. Le document ainsi obtenu met en lumière le fonctionnement et les modèles respectifs.

Un procédé primordial

La possibilité de retourner les invendus est fréquemment considérée comme une part essentielle du modèle de la vente de livres. Cela permet aux libraires de minimiser leurs pertes tout en investissant dans une large variété d’ouvrages rendus disponibles pour les lecteurs. Défis communs et solutions innovantes sont au cœur des conclusions de cette étude, afin de rendre le processus aussi efficace et durable que possible à l’avenir.

Les systèmes de réexpéditions sont souvent similaires, mais rarement identiques d’un pays à l’autre, d’où l’intérêt d’étudier les différentes manières de faire à travers l’Europe et le monde. Cependant ils soulèvent tous un même problème : celui de la durabilité. En effet, en plus des coûts et du travail additionnel que représente cette pratique, l’impact environnemental est au cœur des débats depuis une dizaine d’années.

Des problématiques communes

Une des problématiques majeures réside dans la gestion des stocks, et l’utilisation des logiciels qui l'accompagnent. Si l’étude montre une bonne répartition des ressources et un accès facilité à ces solutions, elle démontre toutefois une disparité, notamment en lien avec la taille de la librairie. Dit autrement : les grandes chaînes sont plus avantagées que les établissements indépendants qui fonctionnent et s’organisent tous de manière différente. Cela mène les plus petits d’entre eux à une charge de travail accrue et un temps consacré à la logistique bien plus important.

L’autre point noir soulevé par l’étude est la surproduction d’ouvrages. Les personnes interviewées aux Pays-Bas et en Espagne insistent sur ce point, le plaçant comme responsable principale de la majorité des retours dans leurs pays. Pour les néerlandais, la surproduction aurait mené au pilon de plus de 2 millions de livres en 2021, sur les 3 millions qui ont été réexpédiés la même année.

Par ailleurs, les participants à l’étude déplorent le manque de transparence concernant le sort réservé à ces ouvrages. Si la majorité des titres se retrouvent éliminés, il y a aussi peu d'efforts fait dans l’optique de les réintégrer aux différents marchés. Ce taux reste une donnée très floue et peu renseignée par les maisons d’édition, rendant les vérifications difficiles, voire impossibles.

Des solutions plus viables

Le document qui émane des recherches de RISE Bookselling a pris le temps d’étudier la viabilité du modèle économique de l’impression sur demande. Si sur le papier ce dernier semble représenter le moyen de production et de vente de livre le plus durable, il se révèle rapidement peu viable dans la majorité des pays étudiés. Le coût important de cette solution, couplé à ses capacités limitées, en fait un modèle compliqué à appliquer qui ne semble attirer ni les libraires ni les éditeurs.

La piste clé d’amélioration des pratiques réside dans une meilleure communication et coopération des différents acteurs de la chaîne. Un exemple pertinent de cette déclaration qui semble enfoncer des portes ouvertes s’est illustré en Suède. Förlagssystem, distributeur local, travaille en étroite collaboration avec Bokinfo, une base de données statistique en ligne du pays pour rationaliser la digitalisation des retours réalisés par les libraires. Ainsi les plus petits commerces se verraient offrir les mêmes services que les grandes chaînes.

Un dialogue essentiel

Et justement, favoriser le dialogue entre les grandes librairies et les établissements plus modestes permettrait de véritables pas en avant quant à la durabilité des systèmes. Notamment dans la pression que les grandes structures peuvent appliquer aux fournisseurs notamment en matière d’impact environnemental.

De même, pour contrebalancer l’effet de la surproduction d’ouvrage, toutes les personnes interrogées s’accordent sur le fait qu’une sélection plus rigoureuse, tant de la part des libraires que des éditeurs, ne pourrait être que bénéfique. L’étude va même jusqu’à évoquer une approche différente de l’édition et du calendrier éditorial pour aller en ce sens.

En conclusion, l’analyse souligne à nouveau l’importance d’une collaboration étroite entre les différents acteurs de la chaîne du livre. Que ce soit à travers le report de la sortie en poche des ouvrages par les éditeurs pour laisser plus de temps aux grands formats, ou bien en faisant confiance aux librairies pour disposer et éliminer les invendus ou encore laisser cette mission aux distributeurs : tous les acteurs ont un rôle à jouer dans cette conversation.

Crédits photo : illustration - Gülfer ERGİN / Unsplash