Captain South Africa : une super-héroïne politisée et non violente

Une super-héroïne, sud-africaine, qui lutte contre les inégalités sociales plutôt que de pourchasser des super-méchants, voilà qui n’a rien de banal. Lors du festival consacré à la culture pop, à Cape Town (Le Cap), Bill Masuku s’est ainsi retrouvé sous les projecteurs à travers les sujets sociétaux qu'il aborde dans ses albums.

Grands pouvoirs, grandes responsabilités

La crise du logement en Afrique du Sud, voilà l’un des combats de Captain South Africa mène au quotidien — et que Bill Masuku imagine et réalise entre sa terre natale, le Zimbabwe et celle d’adoption. « C’est une super-héroïne politisée, non violente et diplomate. Elle ne frappe pas les criminels : elle affronte des systèmes. Ainsi, comment lutter contre la pauvreté — parce qu’il n’est pas possible de l’éliminer », explique Masuku à l’AFP.

Inégalités, discrimination, chômage... des sujets bien trop réels peut-être, mais ancrés dans le quotidien des habitants d'un territoire où l’apartheid a logiquement pris din voilà près de 30 ans. Et malgré le graphisme et l’ambiance typique du monde comic, les sources d’inspirations du créateur découlent de rencontres… à l’université.

Plus spécifiquement, ces militantes et militants pacifiques, qui « réclamaient un changement politique sans inciter à la violence », se souvient-il. La création d'une femme dotée de pouvoirs devenait un hommage logique dans son esprit.

Captain South Africa est née quelques années plus tard, chevelure noire indomptable et initialement bardée de rouge et de bleu. Par la suite, elle s’est affinée jusqu’à adopter les couleurs de son pays – blanc rayé de noir –, et provoquer l’identification des femmes sud-africaines. Voyant l’héroïne dans des vêtements figurant l’héritage xhosa (peuple autochtones, comptant 8 millions de locuteurs à ce jour), les lectrices ont afflué.

Pour l’heure, on ne compte qu’une dizaine d’aventures de Captain South Africa, chaque tome s’étant vendu à quelque 5000 exemplaires. Mais les temps changent…