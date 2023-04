Les Italiens de plus en plus poètes mais de moins en moins reconnus

Nicola Crocetti, un traducteur d’origine grecque et important éditeur de poésie, a participé à la réunion à l'origine, en 1999, de la création de la Journée mondiale de la poésie. Il est le fondateur de la revue Poesia (1988), qui a publié 4.000 poètes en 40 langues. En 2020, la maison d'édition Crocetti a été intégrée au groupe Feltrinelli.

D’après l'éditeur, ce genre littéraire est désormais devenu un « phénomène de masse ». Il ajoute, auprès de l’agence de presse Ansa : « En Italie, on estime à trois millions le nombre de personnes qui composent des vers, selon des statistiques récentes. Mais les chiffres de vente sont en contradiction avec les taux élevés d'auteurs amateurs. Les livres de poésie ne se vendent pas ou se vendent à un nombre très limité d'exemplaires, en moyenne 1.000 exemplaires par titre, parfois seulement quelques centaines. Il y a donc un décalage. »

Une augmentation lente et constante

Toutefois, le rapport de l'Association italienne des éditeurs (AIE) sur l'édition en 2022 fait état d'une croissance d'environ 20 % du nombre de recueils publiés. Cette tendance se confirme depuis quelques années : des données, moins récentes, indiquent qu'en 2018 les ventes de livres de poètes italiens ont augmenté de 3,5 %.

En outre, selon les chiffres de Nielsen, 728.683 livres de poésie ont été vendus en 2018, ce qui représente environ 1 % du marché total de l'édition, soit une bonne augmentation par rapport à 2014, quand ils en représentaient 0,5 %.

Il n'en reste pas moins que les Italiens achètent peu d'ouvrages de ce type. Selon Crocetti, la cause est assez simple : « Comme des millions et des millions de personnes écrivent des livres de poésie, tout le monde se considère comme un poète et considère presque cela comme une sorte de statut. » Et il poursuit : « Les poètes qui étudient et lisent sont une infime minorité. »

Deux conceptions opposées

Mais son avis ne fait pas l’unanimité. D'autres façons de concevoir la poésie ont vu le jour, et semblent de plus en plus populaires. À côté du modèle traditionnel que défend cet éditeur, basé sur l'étude et la lecture, il y a aussi ceux qui considèrent la poésie comme une forme d'expression spontanée. Elle serait digne d'être publiée en vertu de la seule liberté du geste poétique.

C'est la conception du MeP, le Mouvement pour l'émancipation de la Poésie, qui diffuse des poèmes contemporains. Fondé à Florence en 2010 par un groupe de poètes anonymes, il a choisi la rue comme lieu d’auto-publication. Parce qu'elle aussi appartient à tout le monde. Le MeP ne sélectionne ni critique ni censure aucun texte : il considère ces écrits comme une nécessité.

Une nouvelle forme de poésie ?

Au cours de la dernière décennie, la génération des insta-poets et autres performeurs, qui diffusent leurs œuvres sur les réseaux sociaux, est devenue de plus en plus populaire.

Pour Nicola Crocetti, il s'agit de « phénomènes dus à la modernité. Auparavant, il était difficile pour un poète de publier ses vers, il devait chercher un éditeur, attendre des années. Aujourd'hui, n'importe qui, d'un jour à l'autre, peut mettre ses vers sur le web et se considérer comme un poète. »

Et d'ajouter : « Dans cette situation confuse et généralisée, il y a des gens qui arrivent à se distinguer par hasard, comme la poétesse américaine d'origine indienne, Rupi Kaur, qui vend des millions d'exemplaires de ses livres, composés de vers élémentaires, insignifiants, qui ne sont pas de la “poésie”. »

Pourtant, le succès de cette autrice est grandissant : il y a un an, Amazon Prime Video a lancé aux États-Unis la première série entièrement consacrée à Rupi Kaur, reine d’Instagram, avec 4,5 millions d'abonnés.

Le champion italien de Poetry Slam 2022, Filippo Capobianco, physicien de formation, a quant à lui mis en vers son amour pour sa ville, Pavie. Il a réalisé une performance pour le prestigieux quotidien Corriere della Sera.

Une consécration par le marché ?

On peut donc se demander si ces exemples - la série Amazon sur Rupi Kaur et l'invitation de Filippo Capobianco dans un cadre relativement institutionnel et prestigieux - ne sont pas un signe de la légitimation de ces productions, grâce à son succès auprès du public. Et ce, malgré la méfiance de certains éditeurs plus classiques et traditionnels comme Nicola Crocetti.

Aux États-Unis, cette nouvelle forme de poésie sur les réseaux sociaux semble socialement acceptée et même promue. Il existe des phénomènes littéraires comme celui d'Amanda Gorman, 25 ans - 3,9 millions de followers sur Instagram - qui est montée sur scène lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier 2021. Et, il y a un an à peine, CNN annonçait « le nouvel âge d'or de la poésie », comme le rapporte le Corriere.

En quête de reconnaissance

Cependant, en Italie, ce n’est pas encore à l’ordre du jour. Nicola Crocetti le confirme : « Ils ne sont pas des personnages socialement importants. Aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Russie, en Grèce même, qui est un petit pays, par contre, les poètes ont une grande importance au niveau social. Ils sont invités à enseigner à l'université, ils reçoivent des bourses, ils sont aidés économiquement. (…) Face à cette situation, il y a des milliers et des milliers de maisons d'édition qui publient encore des livres de poésie qui ne se vendent pas ou très peu. »

Ajoutons enfin que, depuis cette année, le prestigieux Prix Strega - équivalent du Goncourt en Italie - a consacré une section à la poésie, pour la première fois dans son histoire.

Reste à voir si les instapoets s’installeront dans la postérité et dépasseront leur statut de « poètes de l’instant ». Peut-être que ces nouvelles formes d'expression, plus populaires et socialement partagées, seront à l’origine d’une nouvelle valorisation de ce genre en Italie.

Crédits photo : MeP (CC BY-NC 2.0)