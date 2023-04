Lecture et langue française : le livre québécois à l'honneur du budget annuel

L’ANEL est heureuse que le livre québécois se taille une place de choix dans les moyens mis en place par le gouvernement pour valoriser la lecture et la langue française auprès des jeunes. La production éditoriale nationale est d’une très grande richesse, reconnue ici et à l’étranger. Elle a tout pour stimuler l’imaginaire des élèves et favoriser leur développement. En plus du rôle prépondérant des enseignants dans la transmission du goût de lire, nous espérons que l’expertise des bibliothécaires sera mise à profit dans la sélection qui sera faite sur le plan local. Les bibliothèques scolaires souffrent depuis très longtemps d’un manque d’investissement. Souhaitons que l’initiative qui vient d’être annoncée contribuera à reconquérir la place centrale du livre et de la lecture dans la formation générale.

- Jean-François Bouchard, président de l’ANEL