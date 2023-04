Nous ne voulons pas d'injonctions à la lecture” (Régine Hatchondo)

Depuis 2015, le Centre national du livre charge l'institut Ipsos d'étudier le rapport des Français au livre et à la lecture, pour guider son action, mais aussi apprécier les évolutions de la société sur le sujet. La cinquième vague du Baromètre « Les Français et la lecture », la première suivant l'épisode pandémique, permet de réaliser un « bilan nuancé », selon l'expression de la présidente du CNL, Régine Hatchondo.

Un attachement à la lecture renouvelé

D'une manière générale, et à travers toutes les tranches d'âge, le livre et la lecture conservent une image plus que positive. 93 % des Français associent ainsi au moins un avantage à cette activité, comme l'approfondissement des connaissances (99 %), l'ouverture d'esprit (98 %), ou le plaisir, tout simplement (96 %).

Au sein du millier de personnes interrogées, âgées de 15 ans et plus, 68 % ont d'ailleurs l'envie de lire plus, un taux en hausse par rapport à 2021, quand le baromètre avait eu lieu entre deux confinements.

89 % des Français ont lu au moins un livre sur les 12 derniers mois, avec une prépondérance des femmes qui reste marquée. La tranche d'âge 25-34 enregistre la plus forte progression (+ 20 points par rapport à 2021), qui s'explique sans doute par l'impact de la pandémie sur les occasions de lire (transports en commun, développement du télétravail) noté par l’étude précédente.

Les livres lus sont plus diversifiés, avec une hausse pour tous les genres, même si la bande dessinée peut se targuer de la plus impressionnante.

Une lecture fortement concurrencée

Pour la première fois, le baromètre quantifie de manière assez précise le temps de lecture quotidien, estimé à 41 minutes en moyenne en 2023, soit 4h47 par semaine. La part des Français qui se consacre à la lecture quotidiennement atteint 49 %, soit un niveau quasiment retrouvé par rapport à 2019 (50 %).

L'étude s'alarme cependant d'une plus forte concurrence des autres loisirs, au sein du « règne assez fort des écrans », selon Étienne Mercier, directeur du pôle Opinion et Santé d'Ipsos. Le temps moyen passé par jour devant un écran (et pas pour un livre numérique) est ainsi estimé à 3h14, toutes catégories d'âge confondues.

La présidente du CNL y perçoit une « concurrence déloyale des écrans contre la lecture numérique ou papier », assurant qu'il est nécessaire d'« utiliser ces écrans pour faire vivre le livre et la littérature le plus possible ». Et d'insister sur les rencontres avec les auteurs, dans un cadre festif ou scolaire, ou plus généralement, de valoriser encore et encore la lecture et ses bienfaits.

« Nous ne voulons pas d’injonction à la lecture », souligne-t-elle, évoquant la campagne autour de l'alimentation saine mise en place depuis des années. À ses yeux, il s'agit d'« [u]n combat qui dépasse largement le CNL, un combat de communication, de tous les élus, de toutes les personnes en lien avec le milieu de la transmission et de l’éducation ».

Dans les prochains mois, le Centre national du livre s'attachera à développer la présence du livre et des écrivains sur les réseaux sociaux ainsi qu'à renforcer les rencontres avec les auteurs, via les dispositifs des ministères de la Culture et de l'Éducation nationale ou par l'intermédiaire du Pass Culture. « Ces rencontres peuvent faire changer le rapport à la lecture », souligne la présidente du CNL.

Le baromètre est accessible en intégralité ci-dessous.

Photographie : illustration, Arslan, CC BY-NC 2.0