Stéphane Duret nommé président des éditions Dalloz

Stéphane Duret (57 ans) se distingue par un parcours de dirigeant d’entreprise, dans les grands groupes en fort développement ou en transformation. Son expérience managériale, business et digitale est un atout majeur dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de Lefebvre Dalloz. Il est depuis 2019, directeur général délégué Lefebvre Sarrut.

Accélérer la croissance

Caroline Sordet, directrice du pôle Edition, est également nommée directrice générale des Editions Dalloz, des Editions Francis Lefebvre et des Editions Législatives.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’édition juridique, cette dernière connait en profondeur les enjeux de ce secteur. Son expertise contribuera significativement à l’évolution des métiers de Lefebvre Dalloz.

Valérie Vaillant rejoint Lefebvre Dalloz au poste de directrice du développement. À 53 ans, elle possède un parcours de cadre dirigeante depuis plus de 20 ans, dans le digital, l’emploi et la formation principalement. Dans un contexte à fort enjeu commercial en France, son expérience réussie dans le développement d’activités BtoB et de formation est un atout majeur pour Lefebvre Dalloz.

Audrey Ellis, directrice du pôle Logiciels & Services, est nommée directrice générale de la filiale nouvellement créée, Lefebvre Dalloz Logiciels & Services. Audrey Ellis (42 ans) a une expérience significative en droit des affaires, en développement de legal tech et en management à l’international. Son expertise des professions réglementées et du digital sont clés pour le développement de Lefebvre Dalloz.

Olivier Campenon, président du Groupe Lefebvre Sarrut, a déclaré : « Je me réjouis de ces récentes nominations qui illustrent parfaitement notre volonté d’accélérer la croissance de Lefebvre Dalloz en France au travers des trois métiers qui constituent la nouvelle marque Lefebvre Dalloz : l’édition, la formation et les logiciels & services. Avec cette nouvelle, notre raison d’être se retrouve renforcée : activer la connaissance pour une société plus juste, efficace et durable. »

Lefebvre Dalloz est la marque française du groupe européen Lefebvre Sarrut.

Crédits photo : Lefebvre Dalloz