La Bible de Gutenberg apportera-t-elle la paix en Europe ?

Une cinquantaine de personnes sont impliquées dans le projet Scriptorium Foroiuliense, une école italienne d’Amanuensis fondée en 2012 et basée à San Daniele del Friuli (Udine), dans le nord de l’Italie. Les travaux dureront environ six mois, à partir du mois de mars 2023 : la présentation officielle est prévue pour le 13 septembre, au Palais Montecitorio (Rome), siège du Parlement italien.

Outre son importance culturelle considérable, ce projet a une forte connotation politique. En effet, l’objectif est de transmettre un « message universel de paix et fraternité » selon Roberto Giurano, Président du Scriptorium Foroiuliense.

Le Président explique : « Nous ferons cinq copies du volume historique, en partant des fichiers numérisés mis à disposition par la Bodleian Library d’Oxford ». La Bodleian Library d’Oxford possède l’une des 22 bibles de Gutenberg originales complètes au monde.

L’initiative combinera le passé et le présent, en s’appuyant sur des technologies à la fois avancées et anciennes. En effet, des techniques modernes seront utilisées, permettant de réaliser des exemplaires extrêmement proches de l’original ; ainsi que des techniques anciennes de production de papier et de reliure, dont l’École est une fidèle gardienne.

Les chercheurs pourront ainsi consulter des volumes fidèles à l’original dans les moindres détails, à l’image de la Bobbia de Gutenberg. Une fois achevés, ces volumes seront livrés à d’importantes institutions en Europe, tandis qu’une copie sera conservée dans la région du Frioul-Vénétie Julienne.

Des procédures de donation sont en cours de formalisation auprès de prestigieuses institutions italiennes et européennes d'après l'école, telles que la Bibliothèque du Sénat, la Maison de la Culture du Parlement européen, la Bibliothèque nationale d’Espagne à Madrid... Et surtout, le Musée du livre et de l’imprimerie de Kiev.

Crédits photo : Bible de Gutenberg (Fondation Bodmer) - ActuaLitté, CC BY SA 2.0