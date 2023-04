Lettres et correspondance : une nouvelle porte ouverte sur Lovecraft

Les échanges épistolaires entre les deux hommes débutèrent dans les années 1920 jusqu'au décès de R.E. Howard. Le créateur de Conan est natif de Peaster (Texas) quand Lovecraft est originaire de Providence (Rhode Island) : quelque 3500 km les séparaient et de leur vie, ils ne se rencontrèrent jamais. De là une longue correspondance, en lien avec leur univers littéraires respectifs. Encore fallait-il la retraduire, comme l'explique l'éditeur :

Un complément extraordinaire à tous les fans du créateur du terrifiant Cthulhu et à celui de Conan le Cimmérien, car elles représentent un pivot majeur dans la vie et la carrière des deux hommes. Elle nous éclaire également sur leur mode de pensée et leurs influences réciproques. Enfin, replacée dans son contexte des années 30, elle constitue un témoignage unique et précieux de l’activité littéraire américaine par deux intellectuels atypiques. - Mnémos

Reflet de leur oeuvre

Connu pour les récits de sa brute épaisse en Cimmérie, Howard publia d'autres textes, comme Les aventures de Solomon Kane, et des nouvelles telles que Les Rois de la Nuit, L'Homme noir, et Les Dieux de Bal-Sagoth. Lovecraft, lui, fut auteur de romans comme Les Contrée du rêve, Les Montagnes hallucinées, L'Affaire Charles Dexter Ward. Il a également écrit des essais et de la poésie.

Ensemble, ils mènent des discussions approfondies sur la littérature, la philosophie, la politique et l’économie dans le sillage de la Grande Dépression et de l’élection de Franklin D. Roosevelt tout en s’intéressant aux relations internationales et à la montée des fascismes en Europe. - Mnémos

Leurs échanges exposent les croyances, opinions et autres théories. Une mine d'information sur leurs expériences personnelles et respectives, assure Frédéric Weil, cofondateur de Mnémos : « Lovecraft raconte ses nombreux voyages le long de la côte Est, y compris au Québec, en Floride et dans des lieux reculés de la Nouvelle-Angleterre, tandis que Howard décrit de manière captivante ses propres voyages dans les régions isolées du Texas et du Nouveau-Mexique. »

Entre eux, les sujets et thèmes ne manquent pas, comme les « vertus respectives de la barbarie et de la civilisation, de la frontière et de la vie sédentaire, du physique et du mental ». Ces échanges révèlent d'ailleurs une fascination commune pour l'Antiquité de la Grande-Bretagne romaine et celtique. À ce titre, le projet de publication se veut aussi passionnant que les histoires des deux hommes.

Une traduction surveillée de près

Dès 1965, la maison d'édition américaine Arkham House publiait Selected Letters I (1911-1924), premier ouvrage qui rassemblait les lettres de Lovecraft adressées à ses pairs, sa famille et ses amis. Le projet éditorial continua jusqu'à un cinquième tome sorti en 1976.

En 1978, ses écrits retinrent l'attention de Christian Bourgeois qui a publia Lettres - Tome I (1914-1926) en piochant directement dans les courriers qu'avait retenus la maison d'édition américaine.

En 2021, des lettres privées furent proposés par la H. P. Lovecraft Historical Society (HPLHS), qui publia une série d'ouvrages en langue originale où chaque livre explore une seule lettre de l'auteur. En France, la même année, la maison d'édition Lyre a sorti des Lettres de 1929, soit une trentaine d'écrits traduits en Français.

Des traducteurs reconnus

En réunissant la correspondance de ces deux auteurs, et deux traducteurs français renommés, Mnémos entend bien se démarquer. Et fait appel à Patrice Louinet qui traduira les textes de Robert E. Howard, dont il est un des spécialistes mondiaux. En France, il a notamment traduit Conan. De l'autre, David Camus s'occupera de Lovecraft (ou l'inverse ?) : il a déjà traduit l'ensemble de ses œuvres pour la maison. Un financement participatif avait alors collecté près de 400.000 € auprès des internautes.

Patrice Louinet et David Camus - Mnémos

Vincent-Pierre Angouillant, traducteur, s’est aussi intéressé aux lettres de Lovecraft : il a retenu treize documents destinés à treize interlocuteurs, dont Robert E. Howard. Son projet, paru le 9 mars, est de faire ressortir de « cette herculéenne correspondance [...] les marques d’une véritable autobiographie ».

Dans sa préface il explique : « De cette figure fictive qui ne se dérobe jamais, le lecteur ne peut saisir bien sûr que quelques facettes ; elles sont suffisantes pour graver dans sa mémoire le portrait inachevé d’un artiste singulier, d’un héros invraisemblable, d’un excentrique ; d’un homme définitivement anachronique en son siècle. »

Lettres choisies du gentleman de Providence, a été autopublié et commercialisé uniquement sur Amazon.

Crédits photo : Mnémos