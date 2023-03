En 2022, des relations troubles entre auteurs et éditeurs

1033 auteurs et autrices ont répondu à cette enquête en ligne, menée du 8 novembre 2022 au 4 décembre 2022, qui met la lumière sur les nombreuses aspérités de ce secteur.

Première d'entre elles, et non des moindres : il est encore très difficile de vivre de son art. 67 % des interrogés exercent un autre métier et 49 % constatent une dégradation de leur situation budgétaire. Ils sont moins nombreux qu’en 2020 (52 %), mais plus qu’en 2018 (44 %). En définitive, seulement une infime minorité (5 %) a une activité d’écriture qui représente plus de la moitié de ses revenus annuels.

Une collaboration qui manque de fluidité

En ce qui concerne le travail mené par la société d'édition, la satisfaction est en hausse (67 %) avec 4,5 points de plus qu’en 2020. Quant à la diffusion des œuvres, on perçoit également une légère amélioration : ils sont 33 % à être mécontents, et étaient 35 % en 2020. Signalons que les écrivains ne sont que 11 % à collaborer avec une seule maison, quand la grande majorité (89 %) multiplie les interlocuteurs.

44 % des interrogés mettent néanmoins une note allant de 0 à 4 sur 10 pour la promotion de leurs écrits, contre 42 % à estimer qu’elle monte de 6 à 10. 41 % élaborent ces stratégies en collaboration avec l’éditeur mais, en ce qui concerne les réseaux sociaux, ils sont 34 % à gérer eux-mêmes cet outil (contre 47 % en 2020).

Les répondants ne sont plus que 20 % à donner moins de 4 sur 10 pour leurs contrats alors qu’ils étaient 22 % en 2020. Toutefois, ils sont 40 % à faire appel à un avis extérieur pour les décrypter. En matière de communication et d'information, des incompréhensions subsistent donc.

En effet, la clarté n’est pas au beau fixe. Le nombre d’écrivains qui ne sont pas au courant de l’exploitation de leurs œuvres est encore très important. Ils sont 28 % à prendre connaissance de la mise au pilon de leurs livres sans avoir été prévenu par l’éditeur et 20 % pour leurs traductions (+ 4 points par rapport à 2020). 17 % ont découvert fortuitement l’exploitation numérique de leurs ouvrages.

Pourtant, l’accord signé en décembre 2022 impose désormais à l’éditeur d’informer ses contractants en cas de sous-cession de droits à des tiers, par exemple dans le cas des traductions.

Une précarisation grandissante

Pour 87 % des personnes sollicitées, les droits d’auteur sont calculés sur la base du prix public hors taxe de l’ouvrage papier (en baisse de 5 points par rapport à 2020). Elles sont 57 % à donner une note entre 6 et 10 pour le paiement de leur droit (67 % en 2020). Et 46 % peinent à se faire régler les montants dus (58 % en 2020). 56 % ont déjà dû le réclamer, 44 % parfois et 12 % à de nombreuses reprises. Dans 13 % des cas, il a fallu passer par un processus de mise en demeure.

Par ailleurs, ils sont 2 % à n’avoir aucun droit prévu dans leur contrat alors que cette pratique est contraire aux obligations légales. Elles imposent en effet, une rémunération de l’artiste en contrepartie de la cession de ses droits (article L.132-5 du Code de la propriété intellectuelle). Pourtant, cette manœuvre est de plus en plus usitée (2 % en 2022 contre 0,5 % en 2020).

⅓ des concernés ne perçoivent aucun à-valoir. Pour ceux qui ont cette chance, il est, dans 66 % des cas, inférieur à 3000 €. Enfin, 59 % reçoivent une reddition des comptes au moins annuelle et régulière (+ 1 point par rapport à 2020). Mais ils sont encore 14 % à ne pas en bénéficier (+ 2 points en 2 ans). Il s'agit là encore d'une obligation de l'éditeur...

Un secteur en mutation

Certains événements extérieurs, politiques et sanitaires, peuvent en partie expliquer ces résultats. En effet, 39 % des auteurs déclarent avoir rencontré des difficultés pour la publication d’un ouvrage en raison de la pandémie de la COVID-19. Celles-ci se caractérisent par des contrats reportés (69 %), voire annulés (26 %).

Les menaces de fusion entre Editis et Hachette inquiètent également 75 % des intéressés. Sur ce taux, ils sont 86 % à craindre un risque d’appauvrissement de la diversité culturelle et 77 % redoutent que leur liberté d’expression soit menacée.

La situation qui se profile ne semble donc pas enviable pour nombre d’entre eux. Mais en ce qui concerne l’argent qui arrivera dans leur portefeuille, une embellie est possible : le 20 décembre 2022, un accord CPE — Ligue des auteurs/SNE a été signé. Il prévoit, entre autres, deux redditions de comptes annuelles accompagnées d’un versement de droits.

Consulter le baromètre dans son intégralité :

Crédits photo : Mark Morton (CC BY 2.0)