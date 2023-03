Québec : la chanteuse Ginette Reno boycotte les librairies

« C’est ma vie. C’est ma bio, à moi », déclare Ginette Reno dans les premières pages de ses confessions. C’est également son argent qu’elle souhaite garder, « à elle ». Car c’est l’une des principales raisons pour lesquelles son autobiographie ne sera pas distribuée par les canaux traditionnels. Comme le rappelle La Presse, les libraires peuvent faire l’acquisition de l’ouvrage en passant par le site transactionnel Oziko, mais la remise sera de 15 % au lieu du 40 % ordinaire.

Nicolas Lemieux, l’homme d’affaires qui s’occupe de la mise en vente, affirme : « En fin de compte, il ne reste presque jamais rien pour l’auteur, on parle de 10 %, mais parfois c’est encore moins. Moi, je gère et je produis des artistes, donc mon rôle est de les aider à faire plus d’argent. »

Éric Simard, libraire et président du conseil d'administration de l’Association des libraires du Québec, rappelle à Radio Canada que, d’ordinaire, les libraires décident de la quantité de livres qu’ils veulent commander. Ils ont aussi un droit de retour sur un an, si ceux-ci n’ont pas été vendus. Pour Ginette, pas de retour possible et les achats se feront obligatoirement par boîte.

Évidemment, cette décision est autant dans l’intérêt de Nicolas Lemieux que de sa cliente. Cette dernière, qui s’autopublie et a écrit le livre avec l’auteur-compositeur Lambert, lui versera un pourcentage des ventes. Le duo se doute que l’autobiographie de la vedette sera un best-seller.

Celle-ci reviendra sur ses 60 années de carrières ainsi que ses « années de douleur, de courage et de résilience », comme le souligne un communiqué relayé par Le Devoir. Pour eux, une belle affaire en perspective. Pour les libraires, un peu moins.

« Un pied de nez au milieu culturel »

Éric Simard a appelé à la solidarité en demandant à ses collègues de ne pas accepter les conditions d’achat de l’œuvre et donc de ne pas la commercialiser. Il qualifie ce choix de « manque de respect » envers l’écosystème littéraire.

Et d’ajouter : « Ces conditions ne sont favorables à personne sauf à Madame Reno, Monsieur Lemieux et son entreprise. Elle qui est dans le milieu culturel depuis tant d’années, lui fait un peu un pied de nez. On sent que c’est l’argent avant tout. »

Ce maillon de la chaîne littéraire ne sera pas le seul touché. Les bibliothèques publiques et les écoles du Québec n’y auront pas accès non plus. En effet, comme le rappelle La Presse, la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre oblige les acheteurs institutionnels (bibliothèques, écoles publiques…) à s’approvisionner « dans au moins trois librairies agréées » de leur région administrative.

Crédits photo : Radio Canada - Youtube