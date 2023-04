Quel avenir pour la promotion du livre ? Un cas de succès au Brésil 

Dans ce pays en pleine crise socio-politique et économique, seulement 52 % de la population a l'habitude de lire, comme le rapportait en 2021 l'institut brésilien du CENPEC (Centre d'Étude et de Recherche en Éducation, Culture et Action Communautaire). La maison d'édition Antofágica a donc fait l'impossible.

En 2019, le marché brésilien, notamment celui de l'édition, traversait un moment qui ne pourrait être plus malheureux : crise de grandes chaînes de librairies, mises en liquidation judiciaire ; lancements reportés ou annulés, baisse de la production de titres, licenciements de professionnels.

C'est dans ce contexte chaotique et apparemment sans espoir que cette nouvelle maison d'édition voit le jour, avec un objectif bien défini : amener les œuvres vers les citoyens, rendre la littérature classique - et la lecture en général - plus intéressante et accessible.

Et pour réussir dans le marché complexe et incertain qu'est celui du livre brésilien, Daniel Lameira a parié sur « la participation active du public » pour cultiver sa marque, à travers des réseaux sociaux.

Daniel Lameira a réussi à créer toute une communauté très fidèle et enthousiaste autour de sa marque en investissant fortement sur la chaine YouTube @Antofagica (101k abonnés) et le compte Instagram @Antofagica (161k abonnés). Celle-ci est devenue la maison d'édition leader du marché en seulement trois ans, avec des chiffres de prévente qui font rêver les institutions plus anciennes et déjà bien établies sur le marché brésilien.

Au Brésil, l'habitude de lire n'est pas aussi répandue qu'en France. Selon les données de 2021 du CNL, 81 % des Français se déclarent lecteurs. Mais il existe quand même des personnes passionnées par la littérature. Daniel Lameira fait partie de cette communauté.

Poussé par l'idée de re-présenter des œuvres littéraires fondamentales au grand public et stimuler la lecture, il parie sur une nouvelle façon de mettre en avant les livres, ayant pour objectif d'étonner et d'attirer l'attention des lecteurs.

Tout en respectant strictement la forme, ainsi que le contenu des textes, il souhaite transformer l'expérience de lecture. Cela, grâce à des éditions illustrées par des artistes contemporains, des interprétations visuelles qui enrichissent l'histoire et des traductions directes des langues originales. Mais surtout grâce aux réseaux sociaux. Très rapidement, avec cette approche, la maison a complètement bouleversé le marché du livre brésilien.

Par exemple, lors de la publication du premier livre, La Métamorphose de Kafka, la maison a fait appel aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux pour son lancement.

Ils ont reçu le livre en amont et ont été invités à le présenter sur leurs réseaux le jour de la publication - comme s'il s'agissait des maîtres de cérémonie. Selon Lameira, c'était « une manière symbolique de montrer que le lecteur passe avant tout ».

Ayant un public bien défini, la stratégie de marketing et promotionnelle cible les communautés de lecteurs sur les réseaux sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, le principal outil choisi pour diffuser le « message Antofágica » est la chaîne YouTube Antofágica. Les vidéos apportent « un contenu sincère, que nous aimons et qui intéresse le lecteur, qu'il achète le livre ou non ».

Sur Youtube, Antofágica parle des classiques traditionnels et contemporains, de Dostoievski à Philip Roth, et publie des vidéos sur la vie des auteurs et sur des curiosités littéraires. En définitive, les contenus sont tout sauf centrés sur la publicité directe. L'objectif est de créer une relation avec les lecteurs, pas de leur faire acheter des livres.

Contre toute attente, on constate que ne pas forcer à l'achat est la façon la plus réussie de faire vendre des livres aux lecteurs, chez Antofágica .

Sur le compte Instagram il n'y a pas non plus que de la promotion, mais des textes complémentaires sur les titres publiés, articles sur la littérature classique, conseils de films et séries. Selon Lameira, l'objectif est de « créer un univers, une expérience autour du dialogue entre le classique et le contemporain ».

L'idée c'est de créer une communauté de book lovers autour de la marque et de l'univers créé par la maison.

Après quatre ans d'une belle histoire et de très bonnes ventes, lors d'une interview, Daniel Lameira avoue quitter Antofágica avec la fierté du devoir accompli.

En partant pour de nouvelles aventures, il n'oublie pas ce qu'il a appris les dernières années : « Autrefois, quand on voulait créer une entreprise, il fallait avoir un avocat et un comptable. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, on a besoin d'un avocat, d'un comptable et d'un bon designer pour créer des contenus pour les réseaux sociaux, afin de pouvoir bien cultiver sa marque et la montrer au monde entier. »

Crédits photo : Literature-se / Youtube