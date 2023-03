Épargne-nous ! Une parodie au vitriol des Mémoires du Prince Harry

Spare, titre de l’autobiographie princière, avait conquis plus de 400.000 lecteurs le premier jour de sa sortie, jurait l’éditeur britannique. Combien fera alors Spare Us ! Une Harrody, la version satirique prévue le 5 avril chez Little Brown ?

Dans un double jeu de mots croquignolesque – quelque chose comme Epargne-nous ! Une pHarrodie –, le détournement est singulier. Et la commercialisation quelques jours plus tard ne doit rien au 1er avril et son lot de canulars pas toujours bien vus.

L’ouvrage sera proposé pour l’heure au Royaume-Uni et tourne en dérision le célèbre prince de 38 ans, en s’appuyant sur son ouvrage de révélations. Et les grandes confidences qui auront tant fait rire — jusqu’à la perte de sa virginité dans un champ — serviront de terreau à un récit bien senti.

« Tout ce que j’avais toujours voulu, c’était de l’intimité. Pour y parvenir, il m’apparut qu’un ouvrage exceptionnellement détaillé de 500.000 mots était nécessaire », indique le résumé de cette parodie.

L’auteur de Spare Us !, Bruno Vincent, n’en est pas à son coup d’essai en la matière, ayant déjà sévi sur différents classiques de la littérature et des ouvrages plus contemporains. « Tout pour avoir une vie privée », conclut le résumé. « Voici son histoire. »

À LIRE:Mémoires du prince Harry, après les polémiques, les réimpressions

Le suppléant, en version française, fut traduit par Nathalie bru et Santiago Artozqui, publiée par Fayard. Pour l’heure, aucune maison en France ne s’est vantée de la parution. Dommage...