Mémoires du prince Harry : après les polémiques, les réimpressions

Fayard a donc lancé une troisième réimpression du Suppléant, initialement produit à 210.000 exemplaires, avec une relance de 130.000 copies, trois jours seulement après la sortie.

« Nous avons toujours su que ce livre se vendrait bien, mais cela dépasse nos estimations les plus optimistes », a expliqué Larry Finlay, directeur général de Transworld Penguin Random House, auprès du Guardian. Et d’ajouter : « Les seuls titres à s’être vendus davantage le premier jour sont ceux mettant en scène l’autre Harry [Potter]. »

Au terme de cette journée de lancement, les libraires témoignaient de files d’attente modérées pour se procurer les quelque 500 pages de confessions du mouton noir de la famille Windsor. Les enseignes Waterstones, WHSmith et Amazon ont d’ailleurs cassé les prix, faisant passer l’ouvrage du plein tarif de 28 £ à 14 £. En effet, pas de prix unique dans les pays anglo-saxons.

Ce chiffre de 400.000 ventes est estimé sur les livres imprimés, ebooks et audiobooks.

Numéro 1 des ventes sur Amazon France, l’ouvrage est en rupture de stock. 20.000 exemplaires ont été écoulés ce mercredi 11 janvier, d'après le site de ecommerce. Sa filiale centrée sur le livre audio, Audible, a annoncé, pour sa part, que l’adaptation audio du livre s'est classée n°1 des ventes en France, quelques heures seulement après sa sortie.

Personnalité scrutée

Outre-Manche, les articles consacrés à l'accueil de l'ouvrage du Prince Harry sont particulièrement hétéroclites : Metro, journal gratuit parmi les plus diffusés, assure ainsi que « [p]ersonne n'était présent pour s'acheter les Mémoires à minuit », quand Lancs Live, qui couvre le comté du Lancashire, au nord du pays, parle de « files d'attente » devant les librairies, à la même heure, pour se procurer Spare... Des observations qui tiennent aux lieux pris en compte, sans doute, mais où la perception du Prince Harry, aimé ou détesté, entre aussi en jeu.

Les médias anglo-saxons ont pu découvrir l'ouvrage quelques jours avant sa parution, après un petit accroc à un plan de promotion bien ficelé. En Espagne, afin de se prémunir de tout retard d’expédition causé par les festivités de l’Épiphanie, le distributeur de Penguin Random House a ainsi livré les titres aux librairies plus tôt. Au lieu de le garder sous clé, certains d'entre eux les ont mis en rayon dès le jeudi 5 janvier... Les journalistes britanniques se sont empressés d'en traduire les passages les plus croustillants...

Soulignons que le livre, qui affiche simplement « Prince Harry » sur la couverture, est en réalité signé par un auteur américain, J.R. Moehringer, né en 1964. Spécialisé dans le rôle de porte-plume pour des personnalités, il a précédemment signé les Mémoires du joueur de tennis Andre Agassi et du fondateur de Nike, Phil Knight, et tient à ce que son nom n'apparaisse pas sur ces livres.

Moehringer a publié ses propres Mémoires, The Tender Bar, en 2005, récemment adaptés à l'écran par George Clooney, avec Ben Affleck, Tye Sheridan et Daniel Ranieri.

Polémiques en pagaille

Afin de faire de cette parution le succès attendu, le prince Harry a offert un nombre important d’entretiens avec les grands médias anglo-saxons. Avec honnêteté, Harry de Sussex s'est livré, de la disparition de sa mère aux expérimentations de sa jeunesse avec les drogues. Il est également revenu sur les tensions avec son frère, le prince Williams, jusqu’à en venir aux mains.

L’ancien capitaine de l’Armée britannique, ayant participé à la Guerre d’Afghanistan, a aussi été critiqué pour avoir dévoilé qu'il avait tué 25 talibans. Il s’est par la suite expliqué auprès de l'animateur de télévision américain Stephen Colbert : « Ayant passé près de vingt ans à côtoyer des vétérans dans le monde entier, je pense qu'il est crucial d’être honnête et de montrer à d'autres qu'il est possible de partager les expériences sans aucune honte. » Et de poursuivre : « Mon objectif en partageant ces informations est de réduire le nombre de suicides. »

Précédemment, un documentaire Netflix sur son couple avec Meghan Markle avait créé l’événement et la controverse, comme son livre aujourd'hui.

Dans l'émission américaine Good Morning America, il a expliqué qu’il doutait qu’il soit « un jour possible » pour lui et Meghan Markle de retrouver leur vie royale : « Même s’il y a un accord, ou un pacte entre moi et ma famille, une tierce partie [les médias, NdR], va tout faire pour empêcher cette réunion », s’est-il, entre autres, fendu.

Crédits photo : Eva Rinaldi (CC BY-SA 2.0)

