Prêt numérique : une coalition d'ayants droit s'oppose à une régulation

Le prêt de livres numériques, aux États-Unis, s'effectue selon un modèle d'achat de licences. Les éditeurs définissent le tarif d'un titre, mais aussi ses conditions de prêt (prêt simultané ou non, nombre d'exemplaires disponibles, durée du prêt, péremption de la licence...) et imposent l'ensemble de ces décisions aux établissements.

En place depuis plusieurs années, ce système est régulièrement dénoncé par les bibliothèques publiques. D'une part, en raison de son coût, prohibitif, d'autre part, pour les conséquences sur la politique documentaire : ces conditions obligent à faire des choix drastiques et à réduire la diversité des collections numériques.

Tentatives de régulation

Alertés par les bibliothécaires, des législateurs, dans différents États américains, se sont attelés à une régulation du prêt numérique. L’objectif étant d'encadrer plus strictement les conditions de mise à disposition des livres numériques auprès des établissements de lecture publique, en limitant les possibilités des ayants droit.

L'État du Maryland avait ainsi émis l'idée d'une loi dès 2020, qui s'était concrétisée pour entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'agissait alors d'imposer « des conditions raisonnables » aux éditeurs, tant sur les tarifs que sur les paramètres du prêt.

Attaquée par les ayants droit, dont l'Association des éditeurs américains (Association of American Publishers, AAP), la loi n'avait finalement pas été appliquée à cette date et, en avril, le Maryland avait renoncé à cette législation. Quelques semaines plus tard, elle était jugée inconstitutionnelle par une cour de l'État, qui la déclarait contraire au Copyright Act.

La Virginie et New York s'étaient également lancés dans de telles entreprises, mais le processus législatif n'a pas été mené à bien.

Une coalition, une priorité

Dans un communiqué, l'Association des éditeurs américains, très impliquée dans l'opposition à ces projets de régulation, annonce la naissance d'une « Coalition pour la protection de l'économie de la création ». Cette dernière réunit des auteurs, journalistes, musiciens, réalisateurs, éditeurs, libraires et « petites entreprises », engagés dans « la protection des droits et des revenus des auteurs, artistes et autres créateurs face à des attaques inconstitutionnelles sans précédent ».

Au sein des organisations membres se retrouvent, outre l'AAP, l'Association des éditeurs indépendants, l'Association des libraires américains et l'Authors Guild, qui défend les intérêts des auteurs de l'écrit.

La coalition cite des propositions de loi visant à réguler le prêt numérique dans les États du Massachusetts, de Rhode Island, du Connecticut, d’Hawaii et du Kentucky, les qualifiant elles aussi d'« inconstitutionnelles ».

Plusieurs États envisagent des lois biaisées sur les livres numériques, lesquelles obligeraient les éditeurs à mettre les œuvres à disposition des bibliothèques selon des conditions déterminées par les États. Une telle législation priverait les auteurs et les éditeurs de leur droit exclusif de définir quand, comment et à qui leurs œuvres peuvent être distribuées. - Keith Kupferschmid, PDG de l'organisation de défense du droit d'auteur Copyright Alliance

Première vente et droit de prêt

Aux États-Unis, les bibliothèques s'appuient sur la « doctrine de la première vente » (first sale doctrine) pour prêter des ouvrages imprimés à leurs usagers. En vertu de cette disposition du droit américain, l'achat d'une œuvre protégée par le copyright donne le droit de vendre, de louer ou de prêter l'exemplaire acquis légalement.

L'acquisition d'un livre imprimé par une bibliothèque américaine génère des revenus pour les éditeurs et les auteurs, mais pas le prêt lui-même.

Dans les systèmes ayant adopté le droit de prêt, comme en France ou au Royaume-Uni (Public Lending Right), les ayants droit reçoivent une rémunération financée par les ventes de livres aux bibliothèques et par l'État. Ce système permet aussi de financer la retraite complémentaire des auteurs de l'écrit, en France — ce droit de prêt n'est pas étendu aux livres numériques et aux livres audio dans la loi française.

De l'autre côté de l'Atlantique, la « doctrine de la première vente » ne s'applique pas aux biens numériques, raison pour laquelle les éditeurs proposent des licences de prêt aux bibliothèques.

Le Congrès à la rescousse ?

La Coalition pour la protection de l'économie de la création avance un risque de cannibalisation des ventes de livres par les prêts numériques, si ceux-ci deviennent plus largement mis en place par les bibliothèques. À l'inverse, les professionnels des établissements de prêt défendent un effet bénéfique de l'accessibilité aux textes pour l'industrie du livre dans son ensemble.

Le sort réservé à la législation de l'État du Maryland, s'il n'a pas fait renoncer d'autres États, constitue un précédent peu encourageant pour l'entrée en vigueur de telles dispositions.

Un encadrement du prêt numérique, dans le pays, semble nécessiter un débat au niveau fédéral, et des traités internationaux relatifs au droit d'auteur et au copyright pourraient encore s'y opposer.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0