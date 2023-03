Les webtoons de DC Comics bientôt en librairie

Le partenariat entre DC Comics et la plateforme Webtoon remonte au mois d'août 2021. Le géant des comics super-héroïques annonçait alors une collaboration avec un acteur majeur du genre, propriété du groupe sud-coréen Naver.

Rajeunir le lectorat, accueillir de nouvelles exploitations de licences et de personnages, faciliter l'émergence de projets transmédia inédits… Les arguments étaient nombreux pour justifier ce travail main dans la main.

Plusieurs millions de lectures

DC et Webtoon n'avaient pas chômé, et une première série se dévoilait quelques jours après l'annonce du partenariat. Batman: Wayne Family Adventures, signée par CRC Payne et Starbite, proposait une approche assez nouvelle du personnage de Batman, qui se retrouvait à gérer toute une famille de super-héros et héroïnes pas très disciplinés...

Nommée aux Eisner Awards, la série a été lue plus de 70 millions de fois, selon les statistiques affichées par la plateforme Webtoon. Sur la plateforme française, 1,9 million de lectures ont été accumulées par les 69 épisodes.

Parmi les autres séries, Vixen : NYC, de Jasmine Walls et Manou Azumi, a engrangé 2,5 millions de vue, tandis que Zatanna & the Ripper, de Sarah Dealy et Syro a attiré 3,3 millions de curieux. Plus récemment, Red Hood : Outlaws, classée dans la catégorie Action, prouve que le succès ne se dément pas, avec 4,6 millions de vues pour la création de Patrick R. Young et Nico Bascuñan.

Vers un succès imprimé ?

Batman reste donc un grand champion du catalogue DC, mais d'autres personnages, moins connus, semblent bénéficier du passage au webtoon. Le format et ses thématiques (la romance, notamment) offrent de nouvelles perspectives narratives et des angles plutôt inhabituels pour certains héros et héroïnes.

À partir du mois d'août 2023, DC Comics et Webtoon espèrent transposer ces succès numériques au format imprimé, avec la publication de ces différentes séries sur le territoire américain. À tout seigneur tout honneur, Batman : Wayne Family Adventures ouvrira la marche, suivi par Vixen : NYC et Zatanna & The Ripper.

Chacune des pages de ces nouveaux livres proposent des reproductions méticuleuses, pour une lecture aussi fluide au format imprimé. Le partenariat entre DC et Webtoon combine des franchises légendaires avec les nouvelles technologies et des communautés de fans mondiales, et nous sommes impatients de vous proposer ces versions papier. - Anne DePies, vice-présidente senior et directrice générale de DC Comics

Naver Webtoon, leader dans la publication de webtoons, s'est dernièrement offert Wattpad, plateforme d'autopublication, mais aussi un opérateur japonais, afin de pénétrer un marché très enthousiaste...

Photographie : DC Comics